見夏立言 宋濤：願和國民黨在反台獨基礎上加強合作

大陸國台辦主任宋濤28日在江西廬山，會見前來參加贛台會的國民黨副主席夏立言一行。宋濤說，願和中國國民黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強交流合作，反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞，推進祖國統一、民族復興。

據新華社報導，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤28日在江西廬山會見中國國民黨副主席夏立言一行。

宋濤說，中共總書記習近平指出，為兩岸同胞謀福祉是我們（指大陸）發展兩岸關係的出發點和落腳點。我們將全面貫徹實習近平總書記重要演講和中共二十屆三中全會精神，繼續完善促進兩岸融合發展的制度和政策，為廣大台胞參與強國建設、民族復興偉業開闢更廣空間。

宋濤表示，願和中國國民黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強交流合作，反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞，推進祖國統一、民族復興。

據中方發布，夏立言表示，兩岸同屬中華民族，做道地的台灣人和做堂堂正正的中國人完全可以相容。中國國民黨願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，維護台海和平穩定，促進兩岸交流合作，推動兩岸關係正向發展。

「第19屆贛台經貿文化合作交流大會（贛台會）」8月29至30日於江西廬山舉行，夏立言率團前往大陸訪問，隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉等國民黨部工作同仁。

接著，夏立言一行還將參加9月2日至3日於貴州貴陽市舉辦的「第9屆貴州台灣經貿交流合作懇談會（黔台會）」；另，國民黨秘書長黃健庭也將於9月1日至2日間，前往山東濰坊參加「第28屆魯台經貿洽談會（魯台會）」。