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王毅晤蘇利文 白宮：中美討論未來數周舉行領導人級通話

聯合報／ 記者羅印冲／即時報導
8月27日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（右）在北京同美國白宮國安顧問蘇利文開始舉行新一輪戰略溝通。新華社
8月27日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（右）在北京同美國白宮國安顧問蘇利文開始舉行新一輪戰略溝通。新華社

中國大陸外長王毅8月27日至28日在北京跟美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）舉行新一輪戰略溝通，據港媒報導，美國白宮28日稱，兩方討論到在未來數周舉行領導人級通話（拜習通話）的計畫。

香港01晚間報導，白宮發出聲明指出，中美官員就一系列雙邊、地區和全球問題舉行「坦誠、實質和具建設的討論」，兩方討論軍事通訊的重要性，計畫在不久將來舉行指揮官之間的通話。

此外，蘇利文向中方官員表示，美國將在不限制貿易或投資的情況下採取必要行動，防止美國技術遭用於破壞國家安全的事務。

美方並指出，雙方也討論到共同關注的議題，如北韓、緬甸和中東局勢。

中國大陸外交部28日也形容，雙方的討論坦誠、實質性及建設性。據中方指出，兩方談到中美關係、台海、南海、烏克蘭、中東和朝鮮半島等問題。

王毅強調台灣屬於中國，中國必將統一，並稱「台獨」是台海和平穩定的最大風險，美方應當把不支持「台獨」的承諾落到實處，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

王毅又強調中國堅定維護對南海諸島的領土主權和海洋權益，維護《南海各方行為宣言》的嚴肅性和有效性，美國不得以雙邊條約為藉口，損害中國的主權和領土完整，不得支持縱容菲律賓採取侵權行為。

南海 美國

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