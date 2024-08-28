美中戰略溝通落幕 王毅：中美互動關鍵是平等相待

中共中央外辦主任王毅與美國國家安全顧問蘇利文在北京舉行為期兩天的美中戰略溝通，今天結束。據中方發布，王毅提出中美「正確相處」5點關鍵，指中美互動順利的關鍵是「平等相待」；蘇利文表示同意，並指競爭也應當是健康、公平的。

在台灣議題上，根據中國外交部發布的新聞稿，王毅聲稱「台獨是台海和平穩定的最大風險」，要求美方把「不支持台獨」的承諾落到實處；蘇利文則表示，美方不支持台灣獨立、「兩個中國」、「一中一台」。

據中國外交部官網發布，王毅27至28日在北京與蘇利文（Jake Sullivan）舉行新一輪戰略溝通，「進行了坦誠、實質性、建設性討論」。

王毅表示，中美關係歷經跌宕起伏，梳理其中的經驗教訓，有助於更好開闢未來，找到中美兩個大國的正確相處之道：

一是中美關係要保持正確方向，關鍵在於兩國元首把舵引航。雙方應該秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，落實兩國元首共識，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

二是中美兩國要避免衝突對抗，關鍵在於遵守「三個聯合公報」。要維護兩國建交的政治基礎，尊重中國的主權和領土完整，尊重中國的政治制度和發展道路，尊重中國人民的正當發展權利。

三是中美互動要順利開展，關鍵在於平等相待。從實力地位出發不是國與國交往的正確方式。

四是中美關係要行穩致遠，關鍵在於鞏固民意基礎。應當為人民之間的交往搭建更多橋梁、鋪設更多道路，而不是設置障礙。

五是中美雙方要實現和平共處，關鍵在於樹立正確認知。中國對內致力於讓中國人民過上美好生活，對外努力為世界和平發展作出更大貢獻。美方不能用自己走過的道路臆測中國，也不要用「國強必霸的模板鏡像中國」。

據發布，王毅向蘇利文介紹了中共20屆三中全會精神，宣稱這次會議是「中國改革開放新的重要里程碑，為外界讀懂中國提供了新視野，為各國共同發展提供了新機遇」。

王毅並宣稱，「台灣屬於中國，中國必將統一。台獨是台海和平穩定的最大風險」。美方應當把「不支持台獨」的承諾落到實處，恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，停止武裝台灣，支持「中國和平統一」。

他說，各國安全必須是共同、綜合、合作、可持續的，本國的安全不能建立在他國不安全的基礎上。國家安全需要有明確邊界，特別是在經濟領域更要科學界定。美方應停止在經貿和科技領域打壓中國，停止損害中方正當利益。以「產能過剩」為藉口搞保護主義，只會損害全球綠色發展，影響世界經濟增長。

王毅還說，中國堅定維護對南海諸島的「領土主權」和海洋權益，維護「南海各方行為宣言」的嚴肅性和有效性。「美國不得以雙邊條約為藉口損害中國的主權和領土完整，不得支持縱容菲律賓採取侵權行為」。

根據中國外交部新聞稿，蘇利文表示，美中之間有分歧，有競爭，也有很多需要合作的領域。同意應以平等的方式對待對方，競爭也應當是健康、公平的。美國無意與中國脫鉤。美方堅持一個中國政策，不支持台灣獨立，不支持「兩個中國」，不支持「一中一台」。

蘇利文並表示，美國和中國將長久地在這個星球上和平共存，美國的政策目標就是要找到讓美中關係可持續發展的辦法。美方願與中方繼續保持戰略溝通，增進相互瞭解、減少誤解誤判。

據中方發布，雙方還就烏克蘭、中東及朝鮮半島等問題交換了意見。王毅表示，「中國始終致力於勸和促談，推動政治解決烏克蘭危機，我們會繼續做正確的事情。美方不應向中方推卸責任，更不得濫施非法單邊制裁」。

外媒報導指蘇利文此行擬為最後一次「拜習會」舖路。

據中方發布，雙方就「兩國元首近期開展新一輪互動」進行了討論。同意繼續落實兩國元首舊金山會晤重要共識，「保持高層交往和各層級溝通」。

雙方並同意繼續展開禁毒、執法和非法移民遣返合作、應對氣候變化等領域合作。同意適時舉行兩軍戰區領導視訊通話、第二輪中美人工智慧政府間對話等機制性安排。