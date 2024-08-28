陸委會諮委會議：陸對台人才挖角、竊取技術恐更頻繁

陸委會日前舉行第60次諮詢委員會議，針對「中共二十屆三中全會後中國大陸政經走向與觀察」討論，其中，有諮委在會議上提醒，美國及歐盟等國家對於大陸的反制作為及圍堵力道將更趨強硬。而在大陸與西方國家經貿關係趨於緊張之際，他認為，對台人才挖角及竊取核心技術行為恐更為頻仍，台灣應避免成為民主陣營技術及人才外流的破口。

有學者在會議引言指，中共二十屆「三中全會」後，預計將推進「中國式現代化」和發展「新質生產力」。然而大陸經濟轉型面臨未富先老、地區發展不平衡、房地產債務與地方債風險攀升、環境壓力增大等諸多困境。

在科技創新和產業升級方面，當前大陸仍難以擺脫科研人才短缺以及核心技術受牽制的現狀，戰略新興產業附加價值占國內生產毛額(GDP)比重由2016年的8.0%，上升至2022年的13.0%，顯示2025年達成「十四五計畫」的17%目標仍極具挑戰。

部分委員提及，「三中全會」沒有提出具體經濟刺激措施，不符合外界期待，可能與美國大選尚有變數，保留政策工具彈性有關。大陸經濟發展關鍵在於市場自由化，然而中共重視國家安全大於經濟發展，向左意識形態明顯，近年中共設立中央科技委員會，由黨中央對科技工作統一領導，政治幕僚多不具備科研背景，恐有外行領導內行之虞。

另，有委員分析，中共聚焦發展「新質生產力」，推動科技自立自強，然而過度補貼反而造成產能過剩問題更為嚴重，大陸科技產業仍處於學習模仿國外與改良階段。

分析續稱，若要有開創性的科技發明需要自由市場環境，並由國際市場取得技術、資金，然而依大陸外匯管理局統計，今年第2季外商對陸直接投資（FDI）淨流出148億美元，係1998年以來第2次出現單季負值，近年外商投資持續減少，恐不利大陸科技創新與轉型。

而在就業形勢，有委員認為，大陸失業實情恐較大陸國家統計局公布數據更為嚴峻，農民工就業並未反映在城鎮就業統計上，就業市場惡化下民眾收入減少，頻傳降薪、討薪、欠薪情況，打擊消費信心，消費成長動能更為薄弱，並加大社會不滿情緒，不利於大陸社會穩定。

「中國大陸過去高速成長係仰賴基礎建設大量、重複投資，然而無效基建及過度基建，反而導致地方財政狀況惡化，非但沒有帶來實質效益，還透支財政。」

部分委員研判，中共要求國企利用國有銀行貸款，向開發商購買未售出房屋，將導致銀行不良貸款上升，出現呆帳創新高、淨利差創新低、銀行業淨利惡化現象，類此將房市債務問題轉嫁銀行政策措施，勢將導致金融系統性風險攀升。

另外，有委員提醒，美國及歐盟等國家對於大陸違反WTO的政府補貼產業等干預自由市場行為更難以縱容，反制作為及圍堵力道將更趨強硬，在大陸與西方國家經貿關係趨於緊張之際，對台人才挖角及竊取核心技術行為恐更為頻仍，台灣應避免成為民主陣營技術及人才外流的破口。

委員示警，「中共對台經貿方面，料將維持『軟硬兩手』措施，我方應審慎關注陸方可能對台的經貿施壓脅迫作為。」