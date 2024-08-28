王毅告訴蘇利文：中國必將統一 美方應停止武裝台灣

中共中央外辦主任王毅28日續與美國國家安全顧問蘇利文進行會談。王毅強調，台灣屬於中國，中國必將統一。 台獨是台海和平穩定的最大風險。美方應當把不支持台獨的承諾落實處，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

蘇利文則表示，美方堅持「一個中國」政策，不支持台灣獨立，不支持「兩個中國」，不支持「一中一台」。美國和中國將長久地在這個星球上和平共存，美國的政策目標就是要找到讓美中關係可持續發展的辦法。

據大陸央視報導，王毅表示，中美關係歷經跌宕起伏，梳理其中的經驗教訓，有助於更好開闢未來，找到中美兩個大國的正確相處之道。

針對中美關係，王毅向蘇利文提出五點看法：

一、中美關係要保持正確方向，關鍵在於兩國元首引航舵。雙方應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，落實兩國元首共識，推動中美關係穩定、健康、可持續發展； 二、中美兩國要避免衝突對抗，關鍵在於遵守三個聯合公報。要維護兩國建交的政治基礎，尊重中國的主權和領土完整，尊重中國的政治制度和發展道路，並尊重中國人民的正當發展權； 三、中美互動要順利開展，關鍵在於平等相待。從實力地位出發不是國與國交往的正確方式； 四、中美關係要行穩致遠，關鍵在於鞏固民調基礎。應為人民之間的交往搭建更多橋樑、鋪設更多道路，而不是設置障礙； 五、中美雙方要實現和平共處，關鍵在於建立正確認知。中國對內致力於讓中國人民過上美好生活，對外努力為世界和平發展做出更大貢獻。美方不能用自己走過的道路臆測中國，也不要用國強必霸的模板來鏡像中國。

王毅指出，各國安全必須是共同、全面、合作、可持續的，本國的安全不能建立在他國不安全的基礎上。國家安全需要有明確邊界，特別是在經濟領域更要科學界定。美方應停止在經貿和科技領域打壓中國，停止損害中方正當利益。以「產能過剩」為藉口搞保護主義，只會損害全球綠色發展，影響世界經濟增長。

據央視報導，蘇利文表示，美中之間有分歧，有競爭，也有很多需要合作的領域。同意應以平等的方式對待對方，競爭也應當是健康、公平的。美國無意與中國脫鉤。

報導稱，雙方還就兩國元首近期開展新一輪互動進行了討論。雙方同意繼續落實兩國元首舊金山會晤重要共識，保持高層交往和各層級溝通，繼續開展禁毒、執法和非法移民遣返合作、應對氣候變化等領域合作。同意適時舉行兩軍戰區領導視頻通話、第二輪中美人工智能（AI）政府間對話等機制性安排。