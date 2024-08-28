王毅向蘇利文強調「台灣屬於中國」 促美停止武裝台灣

中美的「新一輪戰略溝通」於8月27日至28日在北京舉行，大陸外交部長王毅對美國白宮國安顧問蘇利文強調，台灣屬於中國，中國必將統一，「台獨」是台海和平穩定的最大風險，要求美方應當把不支持「台獨」的承諾落實處，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

繼稍早大陸官媒央視新聞發布稱，新一輪戰略溝通「進行了坦誠、實質性、建設性討論」後，央視旗下帳號「玉淵潭天」官方帳號進一步發布了雙方溝通的詳細內容。

據中方發布，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅和美國總統國家安全事務助理蘇利文舉行新一輪戰略溝通，王毅提出五點，一是中美關係要保持正確方向，關鍵在於兩國元首把舵引航。雙方應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，落實兩國元首共識，推動中美關係穩定、健康、永續發展。

二是中美兩國要避免衝突對抗，關鍵在於遵守三個聯合公報。要維護兩國建交的政治基礎，尊重中國的主權和領土完整，尊重中國的政治制度和發展道路，並尊重中國人民的正當發展權；三是中美互動要順利展開，關鍵在於平等相待。從實力地位出發不是國與國交往的正確方式。

四是中美關係要行穩致遠，關鍵在於鞏固民意基礎；五是中美雙方要實現和平共處，關鍵在於建立正確認知。美方不能用自己走過的道路臆測中國，也不要用國強必霸的模板來鏡像中國。

據中方發布，王毅還介紹了中共三中全會精神，強調「台灣屬於中國，中國必將統一」，指「台獨」是台海和平穩定的最大風險，美方應當把不支持「台獨」的承諾落實處，恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，停止武裝台灣，支持「中國和平統一」。

王毅還說，國家安全需要有明確邊界，特別是在經濟領域，美方應停止在經貿和科技領域打壓中國，停止損害中方正當利益。他強調，中國堅定維護對南海諸島的領土主權和海洋權益，維護《南海各方行為宣言》的嚴肅性和有效性，美國不得以雙邊條約為藉口損害中國的主權和領土完整，不得支持縱容菲律賓採取侵權行為。

據中方發布，蘇利文說，美中之間有分歧，有競爭，也有很多需要合作的領域。同意應以平等的方式對待對方，競爭也應當是健康、公平的。美國無意與中國脫鉤。美方堅持「一個中國政策」，不支持台灣獨立，不支持「兩個中國」，不支持「一中一台」。

蘇利文說，美國和中國將長久地在這個星球上和平共存，美國的政策目標就是要找到讓美中關係永續發展的辦法。美方願和中方持續保持策略溝通，增進相互了解、減少誤解誤判。

同時，雙方也就烏克蘭、中東及朝鮮半島等問題交換了意見，王毅重申了中方立場，表示美方不應向中方推卸責任，更不得濫施非法單邊制裁。

最後，雙方就兩國元首近期展開新一輪互動進行了討論。同意繼續落實兩國元首舊金山會晤重要共識，維持高層交往和各層級溝通，並持續進行禁毒、執法和非法移民遣返合作、應對氣候變遷等領域合作。同意適時舉行兩軍戰區領導視訊通話、第二輪中美人工智慧政府間對話等機制性安排。