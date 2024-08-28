中美戰略溝通結束 央視：雙方進行坦誠、建設性討論

美國白宮國安顧問蘇利文27到29日訪華，昨抵達首日即與大陸外長王毅展開中美的「新一輪戰略溝通」，今天進入第二日，據大陸官媒央視甫發布訊息指出，雙方進行了坦誠、實質性、建設性討論。

據央視新聞，8月27日至28日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京和美國總統國家安全事務助理蘇利文舉行新一輪戰略溝通，進行了坦誠、實質性、建設性討論。

在此之前，大陸官媒昨日下午發布蘇利文搭機抵達北京，中方由大陸外交部美大司司長楊濤接機後，即發布王毅以中共中央政治局委員、中央外辦主任身分，與以美國總統國家安全事務助理身分訪華的蘇利文，舉行新一輪戰略溝通的消息。

當時，大陸官媒首先發布稱，這是雙方落實兩國元首去年舊金山會晤（拜習會）共識的重要舉措。後，大陸外交部發布，王毅在會面時指出，期待雙方在接下來兩天的溝通除了戰略性和實質性，更應具有「建設性」，以推動中美關係朝著「舊金山願景」克服干擾、排除障礙，真正實現穩定發展；蘇利文表示，美方致力於負責任地管理美中關係，避免競爭演變為衝突，期待透過此次戰略溝通，進行富有成效的對話。

對於此次中美的新一輪戰略溝通，會前，大陸外交部曾表示，中方將重點就台灣問題、發展權利以及大陸戰略安全等表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求；路透等外電報導，與王毅進行閉門會議前，蘇利文表示，雙方將討論「需要有效和實質管理」的共識與分歧。蘇利文希望將兩國軍隊間的對話擴展至戰區指揮層級，因為華府希望藉此防止台海等特定區域的衝突。

大陸央視總台旗下頻道「看台海」引述中國國際問題研究院美國研究所副所長蘇曉暉說，蘇利文訪華反映出美國希望與大陸保持溝通，而此時大陸積極主動塑造中美關係，希望美國有更理性的對華認知。

就雙方近期發布訊息，蘇曉暉還提到，可以看出當前中美關係仍充滿問題與挑戰，中方並不迴避，而涉及一些複雜敏感的問題，尤其是涉及近一時期台海局勢的發展，中方再次與美方溝通，希望美方認清形勢，遵守「一個中國原則」。

澎湃新聞引述復旦大學國際問題研究院院長吳心伯說，雙方在28日的會談將進一步深入，在一定程度上，也將決定蘇利文此行能取得多大成果。