前鄧小平翻譯高志凱回應訪談風波：你行你上 你不行我上

日前接受半島電視台訪談時招架乏力，成為笑柄的中國智庫主管高志凱，日前透過短片首度回應此事說，寧願自己被非議也要去主流媒體「講好中國故事」。他更喊話說，「如果覺得你比高志凱行，你就上。如果你覺得你不行，你就支持我上」。

綜合中國網路訊息及星島網報導，曾任已故中共領導人鄧小平翻譯、現任中國「全球化智庫」副主任的高志凱，最近在自己的新浪微博帳號發布短片，首度為自己在半島電視台成為笑柄的風波作解釋。

高志凱表示，此事「一石激起千層浪」，議論紛紛，且「有關部門也來找我了解情況」。但面對主持人咄咄逼人地審判性質問，自己「每個觀點都站得住腳，實事求是」。

他說，「有些網友問，主持人非常咄咄逼人，高博士為什麼要去呢？」。接著他說，「這樣的主流的媒體的頻道，我們『一定要去占領』，以後如果有這樣的機會，我還會去」。

高志凱強調，「寧願自己忍受各種各樣的非議和評論，也一定要『講好我們中國的故事』，說出我們中國的聲音，反映我們中國的真實情況」。

他並意有所指地說，「講好中國故事，我希望大家都積極參與。你如果覺得你比高志凱行，你就上。如果你覺得你不行，覺得高志凱還行，你就支持我上」，或「支持其他的能講好中國故事的人上」。

半島電視台（Al Jazeera）9日播出高志凱接受主持人

哈山（Mehdi Raza Hasan）的英語訪談節目，現場並有觀眾參與。過程中，哈山針對台灣、西藏、新疆等敏感議題，接連向高志凱提出犀利提問，甚至直接詢問前中國外交部長秦剛下落及「中國人有沒有批評習近平的言論自由」。

面對哈山的犀利提問，高志凱在回答時屢屢顯得左支右絀難以招架，乃至答非所問，甚至在回答秦剛下落時說出「你永遠不會再見到他」一語，引起諸多揣測。同時，他更提出日本裔人口占台灣人口10%的錯誤資訊，不但成為全球笑柄，也引起中國網友質疑。

高志凱這段自我解釋的短片，引起中國網友分歧反應。有人留言說，「如果您的表現都已經是天花板（指上限）了，那我真的是沒有信心了」；也有人說，「禁區太多，怎麼占領別人的言論高地？」；還有人表示，「還要去啊？連全部視頻（影片）都不敢放出來」。