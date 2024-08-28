中共9月開展「全民國防教育月」 要求組織學生軍事訓練

根據新華社報導，中共中央宣傳部等部門近日印發《關於組織開展2024年「全民國防教育月」活動的通知》，要求今年活動以「依法開展國防教育 提升全民國防素養」為主題，在9月集中組織開展。通知共作出七項安排，包含精心組織大中學校（大學及中學）學生軍事訓練，增強青少年的國防意識。

《通知》強調，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹總體國家安全觀，在全社會廣泛開展內容豐富、形式多樣、特色鮮明的群眾性國防教育活動，教育引導廣大幹部群眾強化國防觀念和憂患意識，增強關心國防、熱愛國防、建設國防、保衛國防的思想自覺和行動自覺。

《通知》共針對國防教育法普法宣傳、緬懷紀念、青少年國防教育、「愛我國防」教育實踐、先進典型學習宣傳、軍營開放、網上宣傳教育等七項活動做出安排。

在國防教育法普法宣傳方面，《通知》要求把學習宣傳貫徹習近平強軍思想引向深入，通過組織刊發報道評論、刊發宣傳闡釋文章、製作專題節目、開展基層宣講等形式，做好國防教育法律宣傳。緬懷紀念方面，《通知》提出充分利用9月3日抗日戰爭勝利紀念日、9月18日「九一八」事變發生日、9月30日烈士紀念日和全民國防教育日等重要時間節點，組織舉辦莊嚴感、儀式感強的儀式。

在青少年國防教育方面，《通知》提出製作播出「國防公開課」專題節目，鼓勵部隊和大中小學校結對共建，開展「青春如火 國防有我」國防教育主題團日和中央企業「全民國防校園行」活動。在秋季開學、新生入學期間，精心組織大中學校學生軍事訓練，引導廣大青少年增強國防意識、提升國防素養。

《通知》要求，要牢牢把握「正確政治方向」，強化思想引領、豐富教育內涵，注重結合實際、突出時代特點，務求取得實實在在的效果。要積極創新方法手段，把握時度效，梯次推進、形成聲勢。要發揮宣傳部門牽頭抓總、統籌協調的作用，加強軍地協同配合，調動各方面積極性，形成做好工作的強大合力。