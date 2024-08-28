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大陸金牌泳將潘展樂：香港交流是好機會 還想去台灣長見識

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家隊運動員將於29日訪問香港，被問及這次訪港計畫或期待，巴黎奧運游泳冠軍潘展樂表示，這是一個很好的交流機會，期待未來也能到台灣長長見識。中新社
大陸國家隊運動員將於29日訪問香港，被問及這次訪港計畫或期待，巴黎奧運游泳冠軍潘展樂表示，這是一個很好的交流機會，期待未來也能到台灣長長見識。中新社

大陸國家隊運動員將於29日訪問香港，被問及這次訪港計畫或期待，巴黎奧運游泳冠軍潘展樂表示，這是一個很好的交流機會，期待未來也能到台灣長長見識。

香港商報報導，香港文化體育及旅遊局23日公布，代表團將有來自16個運動項目、共65名運動員和8名教練，包括跳水運動員全紅嬋、陳芋汐；乒乓球運動員孫穎莎、王楚欽、樊振東、馬龍；游泳運動員潘展樂、張雨霏等。40面金牌運動員中唯網球女單金牌得主鄭欽文未能隨團。

代表團由國家體育總局局長高志丹任團長，代表團成員將出席3場公開活動，包括8月30日晚上於伊利沙伯體育館舉行的「奧運健兒大匯演」；8月31日上午分別於伊利沙伯體育館和維多利亞公園游泳池舉行的兩場「大陸奧運健兒展風采」運動項目示範。31日下午將結束全部訪港行程並啟程離開香港。

潘展樂日前在巴黎奧運100公尺自由泳奪金，還以46秒40的驚人成績打破世界紀錄，被外界封為「大陸飛魚」。而他回國後低調在上海一間髮廊剪髮，期間設計師沒認出他，但得知他是游泳運動員後，好奇問「有個叫潘展樂的你認不認識他？」沒想到潘展樂本人的回應「有沒有一種可能，我就是。」卻讓設計師當場驚呆，「真的比中500萬還要難」。

巴黎奧運 運動 體育館

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