大陸網紅「尿撒靖國神社」杭州落網 疑涉敲詐勒索

大陸網紅「鐵頭」（原名董光明）5月底在日本靖國神社石柱撒尿、噴紅漆寫「toilet」，引發軒然大波。杭州警方27日通報，「鐵頭」等人以爆黑料相威脅，向帶貨主播索要數百克黃金，涉嫌敲詐勒索罪，被採取刑事強制措施。

界面新聞報導，杭州市公安局濱江區分局27日通報指出，近日，我局對董某某（網名「鐵頭」）等人以涉嫌敲詐勒索罪依法立案偵查。

經查，今年5月，董某某（網名「鐵頭」）、薛某、許某某等人合謀，以爆黑料相威脅向某帶貨主播索要數百克黃金，並許諾交付後將提供保護，經多次交涉後獲該主播轉帳大額錢款。目前董某某等人已被採取刑事強制措施，案件進一步偵辦中。

網紅「鐵頭」本名董光明，37歲，是一名來自杭州的短視頻博主。坐擁500多萬粉絲的「鐵頭」，5月底上傳了自己在靖國神社石柱前撒尿並塗鴉噴漆的全過程視頻。短片中「鐵頭」高呼：「面對日本政府允許排放汙水，難道我們甚麼都做不了？不，我會給他們點顏色瞧瞧。」

事件震撼日本。日本警方7月9日宣布拘捕一名同夥，並通緝已返國的「鐵頭」董光明等2人。「鐵頭」在境內接受日媒訪問回應通緝一事，表明「我不可能自首、不後悔、不是怕」，還揚言有機會要再到日本表達不滿。

「鐵頭」是最早在短視頻平台做「打假」內容的博主之一，也是砸攤「咆哮式打假」的代表人物。

2023年，他靠著曝光三亞海鮮市場亂象、金鑲玉抽獎騙局、老年保健品騙局等一系列打假視頻迅速躥紅，在幾個月間迅速積累起幾百萬粉絲，但也因為舉報新東方違規補課陷入輿論漩渦，之後又被曝光曾因開設賭場和非法拘禁被判刑，還在直播間自曝涉黃的經歷，引發爭議。

另外，日本放送協會（NHK）電台19日播放新聞，一名大陸籍男性播音員脫稿稱「釣魚台是大陸的領土」，還說「不要忘記南京大屠殺，不要忘記慰安婦，不要忘記731部隊」。

觀察者網報導，這名大陸籍播音員據報26日已經回國。前NHK大陸籍員工「樹語treetalk」在微博報平安，表示「人在祖國」。「樹語treetalk」發文附上兩張班機在大陸降落前的空拍照片，表示「歸零，歸來，平安，勿念」，「既然選擇挺身而出，就必定坦然面對」。

事件引發日本群情洶湧。NHK表示，這名40多歲的大陸籍僱員，是NHK下屬機構聘用的外部員工，已決定與他解除合約。日本總務大臣松本剛明27日在記者會上批評，「這違背了作為公共廣播的使命」，希望防止這類事件再次發生。