澳門原終院院長岑浩輝宣布參選特首 已成立競選辦

已辭任的澳門終審法院院長岑浩輝今天宣布參選下屆行政長官，並表達對澳門發展的看法，當中強調澳門必須融合中國的發展大局、經濟多元化，包括開拓與全球葡語國家和東南亞國家的經貿和文化往來。

岑浩輝早上在記者會上宣布參選，並表示已成立了競選辦公室。

他說，競選特首是展示新擔當和新使命，又表達了對澳門發展的一些想法，重點是融入中國發展大局、發展對外關係、依法治澳、經濟多元化等。

他說，澳門財政收入歷來主要倚靠賭博業，但一業獨大，為澳門帶來很大負面影響，尤其回歸以後，賭博業經營擴張，加速發展，過程中卻失序，野蠻擴張，擠占了社會和人力資源，影響了年輕人的就業選擇。

他強調，改變賭博業一業獨大、加強經濟多元化是必答題。

在加強經濟多元化建設上，他表示，澳門需要發展全球葡語國家和東南亞國家的經貿及文化往來，澳門是中西文化交流平台，當地有土生土長的葡人社群，要利用這些元素及中葡經貿合作論壇，拓展澳門與各大洲葡語國家的關係。

他說，國際環境正在變化，中國和澳門同時面對挑戰，在這種情況下，澳門需要改革創新。

在記者會上，岑浩輝兩次以葡文回答記者的葡語提問，並說他90年代在葡萄牙留學時，學到了葡語和飲葡萄牙紅酒，展現對葡語國家的認識。

他說，全球葡語國家和東南亞國家加起來有十億以上人口，澳門聯通與這些國家的關係，有利發展。此外，澳門也要重視中國大陸14億人口的市場，要加大這方面的聯繫。

澳門第6任特首選舉將於10月13日舉行，候選人將由400名選舉委員選出。澳門於1999年回歸後，除了首屆特首選舉有兩名候選人外，其餘都只有一名參選人，而這明顯是北京方面的掌控和刻意安排。

澳門現任特首為賀一誠，此前外界一直認為他會參選連任，直到最近兩個月才傳出他的健康有問題。但有權威分析指出，賀一誠身體看來無大礙，他放棄參選連任，應該是要配合「北京的大局」。

所謂的「北京的大局」，也許就是岑浩輝今天所說的澳門發展方向，包括融入中國發展大局和拓展葡語國家和東南亞國家的關係。

澳門經濟一向倚靠賭博業，經濟結構單一，北京方面為了改變這種局面，在澳門回歸後已籌劃澳門利用其曾為葡萄牙殖民地的歷史背景，開拓全球葡語國家的關係，並自2003年起支持澳門每年承辦中國—葡語國家經貿合作論壇。

但多年下來，澳門還是很大程度上倚靠賭博業，在拓展葡語國家關係上，效果不顯著。