2年前控犯違反人道罪 聯合國批新疆政策仍有問題
聯合國人權辦公室今天表示，2年前曾發布重大報告指出，中國可能於新疆犯下「違反人道罪」，如今中國仍存在「有問題」的政策。
法新社報導，中國被指控於西北部的新疆地區監禁超過100萬名維吾爾族與其他穆斯林少數民族。北京當局強烈否認這些指控。
聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）今天透露，自2023年2月以來，OHCHR已在日內瓦與中國官員進行一系列討論，這為聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）派遣團隊拜訪北京鋪路，拜訪時間為今年5月26日至6月1日。
OHCHR發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）告訴記者，該團隊與中國當局針對「反恐政策和刑事司法系統」進行會談。
夏姆達薩尼說：「我們得知很多有問題的法律和政策仍存在於新疆。」
OHCHR要求中國政府「全面審查」與國家安全和反恐有關的法律條件，並讓少數民族免於歧視。
OHCHR呼籲「中國在保障人權方面取得具體進展」，並對酷刑等涉及的暴力行動展開調查。
圖克的前任、人權高專巴舍萊（Michelle Bachelet）在2022年8月31日任期結束前幾分鐘發布一份重大報告，指出新疆可能發生「違反人道罪」。
這份報告詳盡列出有關酷刑、強迫醫療、性或性別暴力的「可信」證據，但遭中國斷然拒絕。
中國否認虐待指控，堅稱在新疆開辦職業培訓中心，並表示該中心有助於打擊極端主義且促進發展。
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