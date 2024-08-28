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陸駐法使館轉發文章質疑美數據造假 盧沙野挺身批美？

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸駐法大使盧沙野領導的駐法使館置頂轉發財經博主「遠方青木」文章，質疑美非農就業數據造假。 （圖／取自中共駐法大使館官網）
大陸駐法大使盧沙野領導的駐法使館置頂轉發財經博主「遠方青木」文章，質疑美非農就業數據造假。 （圖／取自中共駐法大使館官網）

大陸駐法國大使館當地時間26日午夜，亦北京時間昨27日上午，罕見地以置頂的顯著位置刊發一位大陸知名財經博主「遠方青木」的文章，並定下一個「美國統計數據造假」的標題。遠方青木的文章中指控美國勞工局8月21日修正過去一年非農就業數字，將2023年4月至2024年3月的統計周期新增就業職位減少81.8萬個，是「明目張膽的數據造假」。大使館此舉顯然十分認同文章觀點，但卻在標題下方以括弧標注「編按：轉發一篇有趣的文章，不代表使館觀點」的註腳。

大陸駐法大使盧沙野一向以戰狼形象聞名於世，言詞犀利直率，多次引發爭議，而此次使館網站上轉發一位博主的文章，批判中國的主要戰略對手美國涉嫌數據造假，特立獨行的作法可能再度引來挺美勢力的圍毆。

遠方青木的微信公眾號是在上周六就登出了這篇文章，但博主自訂的標題是「美國大幅下修就業數據，過去一年造假注水50%」，與駐法大使館簡短扼要的標題「美國統計數據造假」並不一致。但使館並未對文章內容進行增刪，而是全文原汁原味呈現。

文章說，2023年7月，聯準會完成了最後一次升息，把美國的基準利率拉升到了5%以上。並認為，美國把利率弄這麼高本意是想拉爆某些國家經濟的，尤其是那個全球唯一敢不跟著美國升息，甚至還逆勢降息的中國。在沒有拉爆別國經濟之前，美國是不會降息的。

遠方青木說，按照正常的經濟學理論，雖然美國的通膨會降，但經濟和就業肯定會變得很差，美國就需要降息以刺激經濟。但美國的經濟不但不低迷，反而熱火朝天，就業數據連超預期。根據美國勞工部宣布的數據：2023年8月，美國新增非農業就業18.7萬人，高於市場預期的17萬人，遠高於前值15.7萬人。2023年9月，美國新增非農業就業人數33.6萬，遠超過市場預期的17萬人，遠超過前值22.7萬人。全球震動。

他指出，但2023年10月，美國新增非農業就業15萬人，低於預期，前兩個月美國的就業數據失實或造假的質疑聲音消失了，這次的數據讓美國先前公佈的非農就業數據看起來非常真實。

然而2023年12月，美國新增非農業就業人數21.6萬人，遠高於市場預期的17.1萬人，遠高於前值17.3萬人。文章說，這次不只全球震動了，甚至美國財長耶倫都直接出來說美國經濟已經實現了軟著陸。根據這數據美國根本不需要降息，甚至按這勢頭看，美國經濟衰退、就業低迷的前景，不知道要等多久才能看得到。

接著到了今年1月，美國新增非農業就業人數35.3萬人，遠高於市場預期的18.5萬人，再度全球震動，因為數據超過了市場預期近一倍。

就如前述，文章轉入今年8月，勞工局修正後的新增非農就業職位，一年期間減少了81.8萬個，從曾經宣布的290萬降至210萬，平均每個月新增就業機會減少了約6.8萬個。這還只是預估，美國勞工部稱，最終數據，會在2025年2月才發布。根據高盛集團預測，最終數據可能會達到下修100萬以上程度。

文章說，如此離譜的數據，已經遠遠超過了「統計有誤」的範疇了，這是明目張膽的數據造假。它說，之前人們還疑惑不解為什麼美國利率這麼高還能維持經濟火熱。現在謎底解開了：其實過去一年美國的經濟就只剩下了純粹的通膨，經濟和就業的火熱根本不存在，完全都是美國勞工部統計局依靠統計造假搞出來的。

遠方青木指出，美國這麼赤裸裸地公開數據造假，就是為了在過去一年硬撐升息。而升息不是為經濟服務的，是為政治服務的。美國不敢打熱戰，貿易戰也沒打贏，唯一能打的就是金融戰了。瘋狂抬升美元利率就是發動金融戰，要透過大規模操控美元流動來把別國經濟攪得一團糟。這麼幹美國的成本是非常大的，其耗費不亞於發動一場中型戰爭。

他稱，既然投入了成本，那就得有戰略回報，最好能拉爆中國，最低也要拉爆俄羅斯。但硬撐一年後，不但沒拉爆中國，也沒有拉爆俄羅斯，甚至連幾個亞洲小國被拉爆的情況都沒出現。他說，在沒有任何收割成果的情況下被迫進行降息。本輪金融戰結束，美國戰果為零，但「軍費」已支付。

文章最後嘲諷，美國只剩下最後一個領域還能稱得上是霸主，那就是統計學。從此以後美國就是統計學上的至高霸主。

不過，大陸駐法使館的小編已表明，只是轉發而已，這篇文章「不代表使館觀點」。

統計學 經濟衰退 美國

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