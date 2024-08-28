陸駐美大使謝鋒：中美關係不應是你輸我贏 你死我活的零和博弈

大陸駐美國大使謝鋒於當地時間27日表示，中美關係不應是你輸我贏、你死我活的零和博弈，完全可以在你追我趕中相互成就，在寬廣的地球上各自發展、共同繁榮。「我們願按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方加強對話溝通、妥善管控分歧、拓展互利合作，讓中美關係穩下來、好起來、向前走。」

謝鋒27日在福布斯（Forbes）第六屆美中商業論壇上致辭。謝鋒提到，工商界是中美關係的重要參與者和促進者，是深化互利合作的重要力量、促進人民友好的重要紐帶。

他舉例，特斯拉上海超級工廠年產能超過95萬輛，5月開工的儲能超級工廠建設進度近半；蘋果「加碼」在華投資，升級上海研究中心，在深圳設立應用研究實驗室，展現出中美經貿合作的旺盛生命力。

他說，中美建交45年來的一條金科玉律，就是合則兩利、人民受益，鬥則俱傷、全球遭殃，合作才是唯一正確選擇。作為世界經濟兩大火車頭，中美經濟總量超過世界1/3，貿易額之和約佔世界1/5，脫鉤意味著世界會更窮；中美貿易建交45年間增長了200多倍、每年超過6000億美元，今年前7個月雙邊貿易額按人民幣計年增4.1%，你中有我，我中有你，利益深度交融。

謝鋒說，面對新情境新挑戰，甩鍋推責解決不了問題，訴諸貿易戰、產業戰、科技戰更不會有贏家。新一輪科技革命和產業變革如同逆水行舟，既提升自身競爭能力，又發揮同舟共濟的協作精神，才能勇立潮頭、破浪前行。中美應尊重彼此發展的權利，透過對話協商找到解決問題的辦法，做大經貿、農業等傳統合作領域，培育氣候變遷、人工智慧等合作成長點，追求中美雙贏和世界共贏。

謝鋒指出，兩周前在加州與美國高科技企業進行了交流，這些企業家紛紛表示，大陸一流的創新生態難以複製，下一個大陸還是大陸。「希望中美企業家把握機遇、並肩前行，實現企業自身的更大發展的同時，積極發出理性聲音，拉緊合作紐帶，以實際行動和務實合作的豐碩成果，為中美關係站穩向好增添更多穩定因素。」

他還提到，不久前，各國運動員在巴黎奧運會上踐行「更快、更高、更強——更團結」的奧林匹克格言，遵守規則、尊重對手、奮力拼搏，譜寫了公平競爭、超越自我的佳話，「中美運動員在激烈競爭後熱情握手，向獲得佳績的對手誠摯祝賀的暖心瞬間更讓我們難忘。」