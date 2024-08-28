蘇利文訪中 美媒：「跛腳鴨」期的拜登政府能獲多少關注？

美國白宮國安顧問蘇利文，目前正在北京訪問。先前傳出蘇利文此行可能會為美國總統拜登在明年1月卸任前，與大陸國家主席習近平舉行最後一次峰會奠定基礎。然而美國之音指出，即將離任的拜登政府在美中關係上還有多大的影響力？北京會認真對待所謂「跛腳鴨」期的拜登政府嗎？

美國之音報導指出，外界普遍認為蘇利文和大陸外交部長王毅的會面，一大重要議題是為今年11月18到19日在巴西舉行的二十國集團峰會（G20）上，拜登和習近平再度會晤做鋪墊。

美國總統大選按計劃將於11月5日揭曉選舉結果。由於本屆總統拜登已經正式退出競選，所以從現在到2025年1月下屆總統就職的四個月期間，拜登已經成為名副其實的「跛腳鴨」。

跛腳鴨（lame duck）是英語中常見的一個政治用語，指面臨離任的民選官員。由於在任時間已經不長並且註定要離開職位，「跛腳鴨」一般被認為影響力不大、對自己之前的政策半途而廢，只是打發剩下的時間而已；但也有種看法認為「跛腳鴨」因為為時已不多，行事會更為激進，強力推行自己的政策和主張。

長期關注美中關係、總部位於美國華盛頓的「國際稅務和投資中心」國際項目部主任何偉龍（Wesley Alexander Hill）表示，即使拜登現在成了「跛腳鴨」總統，大陸領導人以及其他關注中國問題的外國領導人還是很願意和拜登溝通，因為當下美國兩黨對於大陸的共識和懷疑態度高度一致。

何偉龍說：「拿以色列和巴勒斯坦問題舉例說，共和黨和民主黨有比較大的認知分歧。如果其中一黨下台，那麼另一黨可能會採取不同的政策。但是現在談及中國問題時，兩黨立場沒有明顯的分界線。我不認為拜登的『跛腳鴨』狀態有什麼大了不的。和大陸打交道時，更強調的是外交政策的連續性。哪怕川普當初對大陸那麼咄咄逼人、充滿敵意，拜登其實還是在很大程度上延續川普的對華政策。」

何偉龍解釋說，川普發起的貿易戰依然存在，只是更微妙更具有針對性。「哪怕拜登不像川普那樣天天半夜三點發推，貿易戰還是在打的。所以由於兩黨對華態度的一致性和連貫性，拜登是否『跛腳』並不像通常所說的那麼影響大局。」

賓夕法尼亞大學「美中未來關係專案」主任馬瑞欣（Neysun Mahboubi）認為，即使下屆總統大選獲勝者是川普，拜習會也並非只是走過場而已。

馬瑞欣說：「如果習近平和拜登在11月中旬的巴西G20峰會上見面，那時候美國總統大選結果已經揭曉。會晤的氣氛差別會很大，取決於下一任總統是川普還是賀錦麗。」

馬瑞欣認為，鑑於習近平和拜登早已相識，不但在過去幾年裡進行過多次意義重大的對話，如今也在努力尋找兩國之間的新關係，所以「二人的再度會面也有在國際舞台告別的意義」。當然他強調，如果是賀錦麗當選，「習拜會的意義就遠高於只是在打交道多年後的告別而已。」

拜登的總統任期進入最後幾個月，他在任內推動外交對話，試圖影響大陸領導人並緩解緊張局勢；美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）可能也會採取類似的策略。

賀錦麗日前接受民主黨提名時表示，她將確保「在21世紀的競爭中獲勝的是美國，而不是中國。」

然而，許多與美國前總統、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）立場一致的分析人士認為，鑑於大陸日益強勢的外交政策，這種做法過於軟弱。