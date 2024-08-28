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長期拒入愛國教會 陸官方仍認可95歲石鴻禎為天津教區主教

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
天主教天津教區舉行石鴻禎就職主教儀式。 取自「中國天主教」網站
天主教天津教區舉行石鴻禎就職主教儀式。 取自「中國天主教」網站

香港星島日報報導，梵蒂岡昨27日宣布，中國官方正式認可95歲的石鴻禎為天津教區主教。中國天主教網站同日公布石鴻禎就職主教儀式的圖文。石鴻禎在儀式上宣誓遵守國家憲法，愛國愛教，始終堅持天主教中國化方向。

報導稱，石鴻禎此前曾長期拒絕加入中國官方的愛國會，而未獲中國官方承認，梵蒂岡表示：「這一進展是羅馬教廷與中國政府近年來開展對話的積極成果。」

官方「中國天主教」發出就職儀式的圖文，稱中國天主教愛國會主席李山應邀出席儀式並講話。報導稱，石鴻禎在儀式上宣誓，遵守國家憲法，維護祖國統一與社會和諧，愛國愛教，始終堅持我國天主教中國化方向。遵守天主誡命，善盡主教牧職，忠實宣講福音，與天津教區神長、教友一道，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興貢獻力量。

據《亞洲新聞》報導，這是中國官方對石鴻禎認可的一部分，儀式在酒店而不是教堂舉行。石鴻禎生於1929年，1954年晉鐸，1982年被教廷任命為天津教區助理主教，2019年接替李思德成為天津教區主教。石鴻禎一直拒絕加入天主教愛國會。天津教區目前約有5萬6000名信眾、62位神父。

報導稱，梵蒂岡和中國將於今秋決定是否續簽《主教任命臨時協議》。教廷國務院長帕洛林5月時曾表示，希望可以延長協議期限。

教廷 梵蒂岡 羅馬

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