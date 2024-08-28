見蘇利文同日也見德執政黨代表團 王毅：願與德方鞏固戰略互信

據大陸外交部網站消息，8月27日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見由德國聯邦議院社民黨黨團主席米策尼希率領的社民黨代表團。米策尼希表示，德國高度重視對華關係，並讚賞中國的巨大發展成就。德社民黨願同中國共產黨繼續合作對話。

德國社會民主黨是目前在執政位子上的執政聯盟中最大政黨，領導人即是現任德國總理蕭茲。但今年六月歐洲議會大選，社民黨、綠黨和自民黨組成的德國執政聯盟遭重挫，其中蕭茲領導的社民黨得票率僅約14%，創1949年以來在全國選舉歷史新低，其執政的能量大幅削弱，下次大選可能面臨重返在野的困境。

而王毅昨起與美國白宮國安顧問蘇利文展開新一輪戰略對話，卻顯然特地找出時間與米策尼希會面，凸顯中方對德國外交關係的重視。

王毅表示，今年是中德建立全方位戰略夥伴關係10週年，習近平主席4月同蕭茲總理舉行會見，為兩國關係發展把舵定向。中方願與德方一道，加強黨際交往，鞏固戰略互信，深化務實合作，推動中德、中歐關係行穩致遠，攜手構建人類命運共同體。