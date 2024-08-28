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我軍方研究…去年軍演 陸耗7％國防預算

聯合報／ 國際中心／綜合報導

路透廿七日根據一份取自台灣內部且未公開的報告披露，中國大陸二○二三年在西太平洋執行各項演習，共花費約一百五十億美元，相當於整體國防預算的百分之七。

概述這份台灣軍方內部研究的一名台灣高層表示，這份報告「透露對方資源分配背後的邏輯，他們投入大量資源企圖拿下第一島鏈以西的控制權」。由於事件敏感，這名官員和另兩名聽取過簡報的相關人士都不願具名。

第一島鏈是從印尼往東北延伸到日本呈弧形的一系列群島，將南海和東海包覆在內。

台灣國防部答覆路透聲明中稱，「中共近年來龐大的軍事投資，確實對這個地區的和平穩定產生負面影響，不利全球的繁榮與發展」。

台灣國防部是根據對大陸在渤海、東海、台灣海峽、南海和西太平洋的軍事活動進行偵察和所掌握的情報，於今年五月彙整這份報告。

報告統計二○二三年大陸在這些地區執行的各項海、空軍任務，然後估算每小時活動所需的燃料和其他耗材成本。據研究報告和聽取過簡報的官員指出，相關總額達人民幣一千一百億元（約台幣四千九百九十億元）。

官員表示，把演習成本與大陸經濟做比較，有助於台灣方面評估台海兩岸面臨的風險。

路透計算，人民幣一千一百億相當於台灣二○二三年國防預算的百分之八十五，在北京發布的二○二三年國防支出一點五五兆人民幣占比也高達百分之七。

人民幣 國防部 國防預算

延伸閱讀

路透社獨家：中國西太平洋軍演花費153億美元，強化控制第一島鏈

路透：中國去年西太演習費用 佔國防預算達7%

國防部：中共29日將發射運載火箭 經台灣ADIZ

總預算將破3兆創新高 國防預算增加至6470億

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