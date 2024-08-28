蘇利文會王毅／台學者：美確保大選時不出意外

美國白宮國安顧問蘇利文昨在北京與大陸外長王毅會面，中美展開新一輪戰略溝通。學者認為，這是美方為了確保美中溝通暢通，並極力促成年底拜習再度會面的一次訪問。

台大大陸研究中心特約研究員尹麗喬分析，此次會面，美方的主要考量可能還是希望總統大選期間，美中關係不要出現意外，而中方願意做出邀請，代表中方對雙方在管控衝突上有一定共識。

國民黨國際部主任黃介正也認為，美方希望穩固中美關係，保持這段時間關係的平穩，也期待藉此促成在十一月的秘魯亞太經濟合作（APEC）會議，或G20里約熱內盧峰會上，讓拜習再度會面。

淡大國際事務與戰略研究所助理教授馬準威推測，隨著民主黨總統候選人賀錦麗的勝選機率走強，不無拜登政府希望傳遞賀錦麗未來對中政策的可能性，也可能針對十一月雙邊領袖會談做前期溝通。而中方願意在此時遞出橄欖枝，邀蘇利文訪問，可見中方向美方釋出善意，表達中國並非頑石一塊、不願溝通，而是持續支持雙邊高層對話。

曾任美國民主黨台灣海外部主席的律師江東林則說，美方不願回到過去中美溝通一度中斷的情況，畢竟雙方並非單單在台海議題上需要協調，包括中菲與中日等區域性爭議，以及中美貿易戰等，都可能在會談中進行討論。

至於有沒有可能討論到賴清德總統出訪過境美國的問題，江東林認為不無可能，但過去前總統蔡英文多次過境美國，已有往例，他認為爭議不大。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯認為，台灣問題將是王毅與蘇利文溝通的重點。去年舊金山峰會，習近平要求美國停止武裝台灣，這正是中方的嚴肅要求，不再是泛泛地表達中方立場。但他也坦言，這次會談重點不是產生「成果」，而是聚焦中美關係保持溝通。