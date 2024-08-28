蘇利文會習近平？ 中美關係指標

中國大陸外交部長王毅昨天在北京會見美國白宮國安顧問蘇利文，雙方舉行新一輪戰略溝通。王毅指出，期待雙方在接下來兩天的溝通除了戰略性和實質性，更應具有「建設性」，以推動中美關係朝著「舊金山願景」克服干擾、排除障礙，真正實現穩定發展。蘇利文表示，美方致力於負責任地管理美中關係，避免競爭演變為衝突，期待透過此次戰略溝通，進行富有成效的對話。

蘇利文於廿七至廿九日訪問北京，這是他任內首次訪問中國大陸，也是白宮國安顧問時隔八年再次訪中。蘇利文此行除了與王毅舉行新一輪中美戰略溝通，大陸國家主席習近平是否與其會面，是觀察當前中美關係的指標。

央視報導，蘇利文昨天下午搭機抵達北京，大陸外交部美大司司長楊濤接機。蘇利文隨即與王毅舉行會面，並開始舉行新一輪戰略溝通，中方稱這是雙方落實兩國元首去年舊金山會晤（拜習會）共識的重要舉措。

路透等外電報導，與王毅進行閉門會議前，蘇利文表示，雙方將討論「需要有效和實質管理」的共識與分歧。蘇利文希望將兩國軍隊間的對話擴展至戰區指揮層級，因為華府希望藉此防止台海等特定區域的衝突。

報導指出，美國還希望中國採取更多行動，防止可製成芬太尼（fentanyl）的化學品開發。芬太尼是美國藥物過量致死的主因。此外，美國也希望與中國就人工智慧（ＡＩ）安全標準達成共識。北京當局則計畫向美國對一系列產品加徵關稅，以及針對中國晶片製造商祭出出口管制表達不滿，並談論對台灣的主權主張。

據中方發布，王毅在會面時稱，中美關係牽動世界，過去幾年，兩國關係充滿波折，在習近平和拜登戰略引領下，雙方實現了重返峇里島、通往舊金山，經驗值得總結，教訓需要汲取，關鍵是要錨定「相互尊重、和平共處、合作共贏」大方向。落實兩國元首舊金山會晤共識是雙方的共同職責，也是這次戰略溝通的主要任務。期待雙方在接下來的兩天就此進行深入溝通。希望這次溝通一如既往是策略性和實質的，同時應該更有建設性。

路透報導，蘇利文將與中方商討中東、烏克蘭、台灣、南海及貿易等歧見。而他此行是否為今年稍晚拜登與習近平再度會面鋪路，也受到關注。

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨訪問北京，與中國大陸外交部長王毅會面，並展開新一輪戰略溝通。我外交部昨表示，持續關注美中高層互動，台美之間都有保持聯繫。