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美國安顧問訪陸鋪路拜習會 商討台灣、南海及貿易等議題

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導
中國大陸外長王毅（右）在北京會見美國國安顧問蘇利文。 美聯社
中國大陸外長王毅（右）在北京會見美國國安顧問蘇利文。 美聯社

中國大陸外交部長王毅昨（27）日在北京會見到訪的美國白宮國安顧問蘇利文，為今年稍晚拜登與習近平再度會面鋪路，據中方發布，中美在北京開始舉行新一輪戰略溝通

王毅指出，期待雙方在接下來的兩天推動中美關係朝著「舊金山願景」克服干擾、排除障礙，真正實現穩定、健康、永續發展。

蘇利文表示，美方致力於負責任地管理美中關係，避免競爭演變為衝突，期待透過此次戰略溝通，和中方就廣泛議題進行富有成效的對話，並落實兩國元首共識。

蘇利文於27日至29日訪問北京，這是他任內首次訪問中國大陸，也是白宮國安顧問時隔八年再次訪中國大陸。蘇利文此行除了與王毅舉行新一輪中美戰略溝通，是否獲中國大陸國家主席習近平接見，成為觀察當前中美關係的指標。

央視報導，蘇利文昨天下午搭機抵達北京，大陸外交部美大司司長楊濤接機。蘇利文隨即與王毅舉行會面，並開始舉行新一輪戰略溝通，中方指出，這是雙方落實兩國元首去年舊金山會晤（拜習會）共識的重要舉措。

據中方發布，王毅在與蘇利文會面時稱，中美關係事關兩國，牽動世界。過去幾年，兩國關係充滿波折。在大陸國家主席習近平和美國總統拜登的戰略引領下，雙方實現了重返峇里島、通往舊金山，其中的經驗值得總結，教訓需要汲取，關鍵是要錨定「相互尊重、和平共處、合作共贏」的大方向。

針對這次戰略溝通，王毅稱，落實兩國元首舊金山會晤共識是中美雙方的共同職責，也是這次戰略溝通的主要任務。

期待雙方在接下來的兩天，就此進行深入溝通，推動中美關係朝著舊金山願景克服干擾、排除障礙，真正實現穩定、健康、永續發展。

據發布，蘇利文指出，這是他以白宮國安顧問身分首次訪中，拜登總統致力於負責任地管理美中關係，避免競爭演變為衝突，並在有共同利益的領域中合作。期待透過此次戰略溝通，與中方就廣泛議題進行富有成效的對話，並落實兩國元首的共識。

此前路透報導，蘇利文將與王毅等大陸官員商討中東、烏克蘭、台灣、南海及貿易等議題的歧見。

此外，蘇利文此行是否為今年稍晚拜登與習近平再度會面鋪路，也受到了關注。


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王毅會見蘇利文 陸：落實舊金山會晤共識

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