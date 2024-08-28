「中國台北」演唱會遭禁 主辦喊冤

中國大陸歌手王以太原訂九月十四、十五日在台舉行演唱會，卻因以「中國台北」宣傳演唱會，且被媒體披露主辦單位涉及「先賣票、後申請」，來台申請被我方封殺，主辦方昨發聲明喊冤，並稱宣傳過程合法，質疑我方審查標準不明。陸委會昨強調，政府對兩岸交流活動有原則，即不得發表或宣傳貶低台灣，若違背對等尊嚴，主管機關得不予許可入境。

主辦方昨發表聲明，稱本次台北演唱會所有活動文宣及售票頁面上都只有使用台北站作為文案，並無矮化我方行為，並指含有「中國台北」四字的照片並非主辦方台北專場官方宣傳，僅僅是中國大陸雜誌的拍攝，質疑陸委會「實際審核藝人來台標準為何？」

陸委會昨回應，為建構兩岸健康有序的交流，政府對相關交流活動有一致明確的原則，即不得發表或宣傳貶低台灣地位，「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」已有明文規範，若有違背對等尊嚴者，主管機關得不予許可入境。

至於「先賣票、後申請」的狀況，主辦方表示，公司售票過程均無不法，文化部、移民署都看得到該活動已售票，卻從未提出異議，聲稱感到冤枉。陸委會表示，針對這類中國大陸人士申請來台進行展演活動，政府並不會以是否先售票，作為審查之考量。主辦單位若在未獲許可前售票，應自行承擔風險及後續責任。

陸委會重申，政府一向歡迎中國大陸藝人來台表演交流，今年初至八月以來，經許可來台從事演唱活動申請案有四十件，來台中國大陸藝人逾一二○人次。