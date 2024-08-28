防緬北戰事失控 陸實兵演習3天

在緬甸內戰激化之際，中共解放軍南部戰區結束周一在中緬邊境組織的陸軍臨邊武裝巡邏和空地聯合警巡後，昨日起再度組織陸軍、空軍部隊於中緬邊境舉行為期三天的聯合實兵實彈演習。分析認為，隨著緬北地區衝突的加劇，中國大陸捲入緬甸局勢的風險正在升高。

解放軍南部戰區發言人田軍里昨表示，廿七日起的演習於中緬邊境中方一側舉行，旨在檢驗戰區部隊偵察預警、立體封控、火力打擊能力。戰區部隊時刻做好應對各類突發情況準備，堅決維護國家主權、邊境穩定和人民生命財產安全。

根據雲南省政府早前公告，此次演習屬年度訓練計畫，於廿七至廿九日進行，演習區域包括瑞麗市、鎮康縣等部分地區。這是共軍時隔四個月再度於中緬邊境進行實兵實彈演習。

此次演習前，解放軍南部戰區廿六日才組織陸軍部隊赴瑞麗、鎮康等邊境一線，開展臨邊武裝巡邏和空地聯合警巡，以檢驗戰區部隊快速機動、立體封控、聯合打擊能力。

大陸官方環球時報報導，大陸軍事專家張軍社解讀，緬北戰事嚴重威脅了中緬邊境地區安全穩定和雙方邊民生命財產的安全，此類「防禦性演練」能夠提高邊防官兵的快速反應、邊境封控和火力打擊能力。

儘管大陸官方表示其軍演旨在保護邊境安全，但美媒自由亞洲電台指出，大陸對緬甸事務的介入正在加深。報導引述分析稱，一方面，大陸試圖在緬甸軍政權和反叛武裝之間充當調解人，推動雙方達成和平；另一方面又必須面對其邊境安全和經濟利益受到威脅的現實。這將迫使大陸進一步增加在該地區的軍事存在和外交活動，並面臨一步步被捲入緬甸內戰乃至更大的區域衝突的風險。