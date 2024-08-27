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港府：香港男女平均預期壽命 各增超過1年

聯合報／ 香港特派員李春／香港即時報導
香港政府統計處最新公布《香港的女性及男性（2024版）》統計數據顯示，過去一年香港女性和男性平均預期壽命，雙雙增加超過一年。 香港中通社
香港政府統計處最新公布《香港的女性及男性（2024版）》統計數據顯示，過去一年香港女性和男性平均預期壽命，雙雙增加超過一年。 香港中通社

香港男女平均壽命不僅已在全球稱冠，還在更加長壽。港府統計處的數據說，過去一年香港女性和男性平均預期壽命，雙雙增加超過一年。

據聯合國人口司的統計數據，香港女性平均壽命為八八點一七歲，為全球第一，超過了日本女性的八八點○九歲；香港男性平均壽命為八二點三八歲，位列全球第二，與全球第一的瑞士男性的八二點四二歲相當接近。

香港政府統計處出版最新版本的「香港的女性及男性——主要統計數字（二○二四年版）」，其中說截至二○二三年底，香港女性有四一○萬多人，香港男性有三四二萬多人。香港男女的人數，按年分別增百分之一和○點五。

到二○二三年底，香港女性的平均預期壽命已是八七點九年，增加了一點一年；香港男性平均預期壽命已是八二點五年，較二○二二年增加了一點八年。如果聯合國統計數據相關國家的男女平均預期壽命不變，則香港男女平均預期壽命都是全球第一。

港府數據還說，二○二三年香港十五歲及以上勞動人口分別為女性的一九二點一三萬人、男性的一九○點一萬人，與二○二二年相比增加了百分之一點六和○點八。十五歲及以上非從事經濟活動的女性和男性數目分別為一七五點六五萬人及一○八點八六萬人，當中分別有百分之四六點九及六四點二因退休或年老；其次常見的原因料理家務，分別有女性百分之卅三點五、男性三點五。

數據還說香港人結婚數目持續上升，由二○二二年的三○○一二件，增至去年的四七七二三件。女性和男性的粗結婚率，即每千名人口的結婚數目分別為十一點六和十三點九，較二○二二年高。

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