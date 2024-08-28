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從小「學習」 陸民眾看法兩極

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

今年秋季開學起，中國大陸全國小學和初中（國中）將啟用新修訂的歷史等統編教材，全面系統推進「習思想」進教材。這是繼四年前發行「習近平思想概論」、兩年前推出中小學「習近平思想讀本」後，進一步深化兒少思想教育的手段。有大陸民眾認為這是「愛國主義教育」新內容，但也有人認為這是固化思維，自幼灌輸意識形態，當局試圖將政治思想「入腦入心入魂」。

有大陸網友指出，中小學編入習思想是習近平推動愛國主義教育的一部分。習近平曾表示，要把青少年的愛國主義教育擺在突出位置，把愛我中華種子「埋入每個孩子的心靈深處」。中共中宣部會同大陸教育部編寫的教材，把愛國和愛黨（中共）畫上等號，而愛黨就必須從小學「習思想」。網友直言，「小學真的是洗腦關鍵時期；我小學的時候就是被這類東西洗腦，實際上那種感情是很難擺脫的」。

但有網友持不同看法。有網友在BBC中文網留言：「才結束神話領袖沒幾年，又開始了，真是令人反感」；「離人手一本小紅書不遠了」；「想想自己的孩子要學這個，還是決定不生吧」。有家長認為，中小學生在課業上負擔已很重，還要應付「習思想」，這是體力、腦力的煎熬。

也有人認為，既然目前大陸是以習為核心的領導，那就是大陸發展的趨勢，而且習沒有任期限制，從小學習，了解趨勢也不是壞事。在教育上，「愛國愛黨愛習」三位一體，對將來出社會工作、進入體制內，或許也是好事。

針對習思想從小抓起是否能有作用，有分析指出，在資訊發達的現代社會，大陸必須對外開放，與境外交流機會大增，無論是線上或是實際接觸，當局刻意導入領導人思維，影響和作用其實是有限的。

小學生

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