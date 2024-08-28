陸中小學教材 全面推進習思想

中國大陸新學期即將開始，據央視報導，今年秋季開學起，大陸全國小學和初中（國中）將啟用新修訂的道德與法治、語文、歷史統編教材。新教材重點變化是：全面系統推進「習近平新時代中國特色社會主義思想」（習思想）進教材，以及進一步推進國家安全教育。

在推進「習思想」進入教材部分，大陸教育部教材局指出，在道德與法治教材中，將全面呈現「習近平新時代中國特色社會主義思想」的主要內容和歷史地位，並介紹習近平的經濟、法治、文化、生態文明、強軍和外交思想。

新華社指出，大陸初中歷史教材講述中共黨史時，將幫助學生深刻領悟「兩個確立」的決定性意義。所謂「兩個確立」，是指「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。

大陸教育部教材局指出，新教材還有一項變化，強化了包含國家安全教育、鑄牢中華民族共同體意識教育等相關重大主題教育內容。例如，歷史教材新增「中印邊境自衛反擊戰」和「對越邊境自衛還擊戰」等內容，要讓學生深入領會「國家安全」是頭等大事、維護國家安全人人有責的道理。新教材的另一個變化，是突出了中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化等三種文化的育人功能。

據報導，新教材將首先在起始年級（中小學一年級）使用，三年內義務教育階段所有年級全部完成替換。

針對新教材的變化，在大陸網路輿論管控下，微博上幾乎沒有反對或質疑的意見。另有網友提議將一九六九年中國大陸與蘇聯爆發的邊境衝突「珍寶島事件」、中越一九七四年的「西沙海戰」等納入教材。

除了要求學生學習「習思想」，大陸官方八月初發布「關於弘揚教育家精神加強新時代高素質專業化教師隊伍建設的意見」，對教師行為提出新規範，也提到要增進教師對中共和「習思想」的認同。

上述意見並稱，要定期開展思想政治輪訓，增進教師對中共和中國特色社會主義的政治認同、思想認同。要將思想政治和師德要求納入教師聘用合約，並要求教師自律自強，堅決抵制損害中共中央權威、國家利益的言行。