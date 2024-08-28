聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸中小學教材 全面推進習思想

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸中小學新教材將全面納入習思想，並進一步推進國家安全教育。圖為大陸員警在江蘇宿遷市豫新小學為學生講解國家安全知識。（新華社）
大陸中小學新教材將全面納入習思想，並進一步推進國家安全教育。圖為大陸員警在江蘇宿遷市豫新小學為學生講解國家安全知識。（新華社）

中國大陸新學期即將開始，據央視報導，今年秋季開學起，大陸全國小學和初中（國中）將啟用新修訂的道德與法治、語文、歷史統編教材。新教材重點變化是：全面系統推進「習近平新時代中國特色社會主義思想」（習思想）進教材，以及進一步推進國家安全教育。

在推進「習思想」進入教材部分，大陸教育部教材局指出，在道德與法治教材中，將全面呈現「習近平新時代中國特色社會主義思想」的主要內容和歷史地位，並介紹習近平的經濟、法治、文化、生態文明、強軍和外交思想。

新華社指出，大陸初中歷史教材講述中共黨史時，將幫助學生深刻領悟「兩個確立」的決定性意義。所謂「兩個確立」，是指「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。

大陸教育部教材局指出，新教材還有一項變化，強化了包含國家安全教育、鑄牢中華民族共同體意識教育等相關重大主題教育內容。例如，歷史教材新增「中印邊境自衛反擊戰」和「對越邊境自衛還擊戰」等內容，要讓學生深入領會「國家安全」是頭等大事、維護國家安全人人有責的道理。新教材的另一個變化，是突出了中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化等三種文化的育人功能。

據報導，新教材將首先在起始年級（中小學一年級）使用，三年內義務教育階段所有年級全部完成替換。

針對新教材的變化，在大陸網路輿論管控下，微博上幾乎沒有反對或質疑的意見。另有網友提議將一九六九年中國大陸與蘇聯爆發的邊境衝突「珍寶島事件」、中越一九七四年的「西沙海戰」等納入教材。

除了要求學生學習「習思想」，大陸官方八月初發布「關於弘揚教育家精神加強新時代高素質專業化教師隊伍建設的意見」，對教師行為提出新規範，也提到要增進教師對中共和「習思想」的認同。

上述意見並稱，要定期開展思想政治輪訓，增進教師對中共和中國特色社會主義的政治認同、思想認同。要將思想政治和師德要求納入教師聘用合約，並要求教師自律自強，堅決抵制損害中共中央權威、國家利益的言行。

教師 習近平

延伸閱讀

友誼生變？中國在邊境設廣播站「嚴重干擾」 北韓罕見表不滿

美國安顧問蘇利文今訪中 可能鋪路11月拜習會

自民黨前幹事長二階俊博今訪北京見王毅 盼見習近平談恢復日客免簽

美媒：中國擴大出口 恐再掀全球貿易戰

相關新聞

蘇利文會習近平？ 中美關係指標

中國大陸外交部長王毅昨天在北京會見美國白宮國安顧問蘇利文，雙方舉行新一輪戰略溝通。王毅指出，期待雙方在接下來兩天的溝通除...

蘇利文會王毅／台學者：美確保大選時不出意外

美國白宮國安顧問蘇利文昨在北京與大陸外長王毅會面，中美展開新一輪戰略溝通。學者認為，這是美方為了確保美中溝通暢通，並極力...

陸中小學教材 全面推進習思想

中國大陸新學期即將開始，據央視報導，今年秋季開學起，大陸全國小學和初中（國中）將啟用新修訂的道德與法治、語文、歷史統編教...

從小「學習」 陸民眾看法兩極

今年秋季開學起，中國大陸全國小學和初中（國中）將啟用新修訂的歷史等統編教材，全面系統推進「習思想」進教材。這是繼四年前發...

防緬北戰事失控 陸實兵演習3天

在緬甸內戰激化之際，中共解放軍南部戰區結束周一在中緬邊境組織的陸軍臨邊武裝巡邏和空地聯合警巡後，昨日起再度組織陸軍、空軍...

「中國台北」演唱會遭禁 主辦喊冤

中國大陸歌手王以太原訂九月十四、十五日在台舉行演唱會，卻因以「中國台北」宣傳演唱會，且被媒體披露主辦單位涉及「先賣票、後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。