陸歌手王以太來台開唱遭拒...主辦方喊「真的好冤枉」 陸委會回應了

大陸饒舌歌手王以太原訂9月14日將在台北舉行首場演唱會，但使用「中國台北」、「回歸」等字眼在社群平台作為宣傳，陸委會日前以宣傳內容違規不予許可，拒絕其來台申請。主辦方27日發出聲明喊冤，指宣傳過程合法並提出質疑。陸委會回應，「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」已有明文規範，倘有違背對等尊嚴者，主管機關得不予許可入境。

陸委會27日針對上述事件表示，為建構兩岸健康有序的交流，政府對相關交流活動有一致明確的原則，即不得發表或宣傳貶低台灣地位，「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」已有明文規範，若有違背對等尊嚴者，主管機關得不予許可入境。

陸委會提到，政府一向歡迎中國大陸藝人來台表演交流，今年年初至8月以來，經許可來台從事演唱活動申請案40件，來台中國大陸藝人逾120人次。

而針對外界質疑主辦方「先賣票、後申請」的情形，主辦方表示，「本公司售票過程均無不法」，主管單位移民署、文化部都看得到該活動已經售票，但卻從未提出異議，「昨天售票頁面是審查資料，今天卻成了主辦單位先偷跑賣票？真的好冤枉」。

陸委會對此則強調稱，針對是類中國大陸人士申請來台進行展演活動，政府並不會以是否先售票，作為審查之考量。「主辦單位若在未獲許可前售票，應自行承擔風險及後續責任。」

今日稍早，主辦方在事件爆發後兩日發出3點聲明表示，「我們有義務跟粉絲們說明整起事件的爭議點，我們必須捍衛本公司的專業性」，並指外界指其宣傳使用「中國台北」字眼是誤傳，「本公司一向謹守台灣法規，旗下演唱會不曾發生過有損台灣立場及尊嚴之事情」，這是陸媒MR.LINK 領客雜誌所拍攝，並非台北主辦方的官方宣傳。