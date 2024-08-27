老師處弱勢地位？大陸宣示維護教師懲戒權 專家解讀：為消除無力感

中國中央政府昨天發布一項加強教師隊伍建設的意見，宣示「維護教師教育懲戒權，支持教師積極管教」。官媒新華社今天發布專家解讀稱，這是為了消除部分教師在管理學生的「無力感」。

新華社報導，「中共中央、國務院關於弘揚教育家精神加強新時代高素質專業化教師隊伍建設的意見」26日發布。

在「維護教師合法權益」，「意見」宣示「維護教師教育懲戒權，支持教師積極管教」。學校和有關部門要依法保障教師履行教育職責。「依法懲處對教師的侮辱、誹謗、惡意炒作等言行，構成犯罪的，依法追究刑事責任」。

「意見」並要求，學校和教育部門要支持教師維護合法權益。大力減輕教師負擔，統籌規範社會事務進校園，精簡督查檢查評比考核事項，為中小學、高校教師和科研人員減負鬆綁，充分保證教師從事主責主業。

新華社今天發布北京師範大學人文與社會科學高等研究院副教授、農村治理研究中心研究員蔣安麗的解讀文章稱，她在中西部地區的一些高中調研時瞭解到，由於教師的懲戒權、管教權缺乏必要保障，部分老師時常有一種「無力感」。

文章說，部分老師的「無力感」，源於一些學生對老師缺乏應有的尊敬，導致教師在日常教育和紀律管理中處於「弱勢地位」。有老師說，相關管理規範初衷是保護學生權益，但在實踐中，有時會被部分學生當作與老師博弈的武器。一旦出現問題，社會輿論往往更偏向學生，進一步束縛了老師，增加了紀律管理的難度。

有老師說，有些學生在課堂上對老師的批評反應過於激烈，個別學生還會給老師扣帽子、貼標籤。如果老師批評某個學生，可能會被學生反唇相譏，個別學生甚至大喊「你是老師，要師德高尚！」

還有老師說，儘管學校明令禁止將手機帶進教學區，但有些學生總在想方設法繞過規定。個別學生甚至以激烈言辭甚至極端行為威脅，聲稱如果老師收繳他們的手機，他們就跳樓。面對這樣的情況，老師不得不在原則與安全之間權衡。

文章說，面對這些的變化，不少老師表示，因害怕引發更大紛爭，只能選擇忍耐，結果讓自己陷入了被動與弱勢的位置，成為「隱形的弱者」。教師維護秩序和紀律的正當舉措，受到很多無形束縛。一些教師只能在維護「嚴厲管教」與「聽之任之」之間進退維谷。權威感喪失，一些工作很難展開，老師們只能感歎「有勁沒處使」。

蔣安麗提到，在多重複雜環境交織下成長起來的部分學生，學習積極性欠缺、目標感缺失等也讓老師們深感憂心。這些學生們很多都來自留守家庭，父母為了生計長期外出務工。儘管背井離鄉的父母，為孩子提供了相對豐厚的物質條件，但往往缺乏對孩子的精神陪伴和價值引導。

她指出，特殊的成長環境，使得個別學生會表現出空虛和迷茫。有的對未來沒有明確的理想和信念，缺乏學習動力，可能更關注眼前的快樂，而缺少長遠的規劃。缺乏家長的支持和配合，也讓一些老師在教學中感到無力和沮喪。

文章指出，部分教師的「無力感」反映了當前一些地區，尤其中西部地區，面臨的教育困境。

文章最後表示，要解決這些問題，首先需要政府、學校、家長和學生四方的共同努力和配合，重塑教育生態；其次，需要重新審視和挖掘傳統文化的價值，創造性地汲取傳統文化中「尊師重教」的價值，將其內化成現代教育體系的一部分；第三，對留守學生除了物質支持，也要更加重視精神陪伴和引導，幫助他們建立正確的人生觀和價值觀。