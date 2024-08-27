「期待推動關係」王毅會見蘇利文 中美展開新一輪戰略溝通

大陸外長王毅27日以中共中央政治局委員、中央外辦主任身分，在北京與來大陸訪問的美國白宮國安顧問蘇利文會面。據大陸官媒央視總台旗下「國際在線」晚間報導，王毅和蘇利文在北京開始舉行新一輪戰略溝通，王毅說，期待雙方在接下來的兩天推動中美關係朝著「舊金山願景」克服干擾、排除障礙，真正實現穩定、健康、永續發展。

據報導，8月27日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京和白宮國安顧問蘇利文開始舉行新一輪戰略溝通。

王毅說，中美關係事關兩國，牽動世界。過去幾年，兩國關係充滿波折。在大陸國家主席習近平和美國總統拜登的戰略引領下，雙方實現了重返峇里島、通往舊金山，其中的經驗值得總結，教訓需要汲取，關鍵是要錨定相互尊重、和平共處、合作共贏的大方向。

王毅表示，落實兩國元首舊金山會晤共識是中美雙方的共同職責，也是這次戰略溝通的主要任務。期待雙方在接下來的兩天就此進行深入溝通，推動中美關係朝著舊金山願景克服干擾、排除障礙，真正實現穩定、健康、永續發展。

據中方發布，蘇利文說，美國總統拜登致力於負責任地管理美中關係，避免競爭演變為衝突，並在有共同利益的領域中合作。期待透過此次戰略溝通，和中方就廣泛議題進行富有成效的對話，並落實兩國元首的共識。