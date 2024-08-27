快訊

林宜瑾案民進黨廉政會立案調查 陳宗彥案交黨中央處理

疑被逼「工作學業2選1」…工讀生輕生控遭霸凌 保發中心董座請辭負責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「期待推動關係」王毅會見蘇利文 中美展開新一輪戰略溝通

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸外長王毅（右）27日與白宮國安顧問蘇利文在北京會面，兩人進行中美新一輪戰略溝通。圖／美聯社
大陸外長王毅（右）27日與白宮國安顧問蘇利文在北京會面，兩人進行中美新一輪戰略溝通。圖／美聯社

大陸外長王毅27日以中共中央政治局委員、中央外辦主任身分，在北京與來大陸訪問的美國白宮國安顧問蘇利文會面。據大陸官媒央視總台旗下「國際在線」晚間報導，王毅和蘇利文在北京開始舉行新一輪戰略溝通，王毅說，期待雙方在接下來的兩天推動中美關係朝著「舊金山願景」克服干擾、排除障礙，真正實現穩定、健康、永續發展。

據報導，8月27日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京和白宮國安顧問蘇利文開始舉行新一輪戰略溝通。

王毅說，中美關係事關兩國，牽動世界。過去幾年，兩國關係充滿波折。在大陸國家主席習近平和美國總統拜登的戰略引領下，雙方實現了重返峇里島、通往舊金山，其中的經驗值得總結，教訓需要汲取，關鍵是要錨定相互尊重、和平共處、合作共贏的大方向。

王毅表示，落實兩國元首舊金山會晤共識是中美雙方的共同職責，也是這次戰略溝通的主要任務。期待雙方在接下來的兩天就此進行深入溝通，推動中美關係朝著舊金山願景克服干擾、排除障礙，真正實現穩定、健康、永續發展。

據中方發布，蘇利文說，美國總統拜登致力於負責任地管理美中關係，避免競爭演變為衝突，並在有共同利益的領域中合作。期待透過此次戰略溝通，和中方就廣泛議題進行富有成效的對話，並落實兩國元首的共識。

溝通 王毅 美中關係 美國 舊金山

延伸閱讀

任期內首次訪華...王毅會見蘇利文 陸媒：落實舊金山會晤共識

美國倉促撤軍阿富汗亂象多 川普歸咎拜登與賀錦麗

蘇利文已抵達北京 將開展新一輪中美戰略溝通

美國安顧問蘇利文今訪中 可能鋪路11月拜習會

相關新聞

「期待推動關係」王毅會見蘇利文 中美展開新一輪戰略溝通

大陸外長王毅27日以中共中央政治局委員、中央外辦主任身分，在北京與來大陸訪問的美國白宮國安顧問蘇利文會面。據大陸官媒央視...

NHK直播脫稿喊「釣魚島是中國的」引激憤 網傳中籍播音員已回國

日本放送協會（NHK）電台19日遭到委外機構的一名中國籍男性播音員脫稿稱「釣魚島是中國的領土」，引發日本群情激憤要求追究...

蔣家第四代蔣友青突現身大陸！喊賴清德是「省長不是總統」 過往爭議多

蔣家第四代蔣友青日前突然在大陸現身，在寧波奉化街頭當眾斥「賴清德是省長不是總統」。他還表示「中國比美國好很多，不明白為什...

國安是頭等大事！陸中小學啟用新教材 歷史課本新增中印、中越邊境戰爭

據央視新聞報導，今年秋季開學起，大陸全國小學和初中將啟用新修訂的道德與法治、語文、歷史統編教材。其中歷史教材新增中印邊境...

陸歌手王以太來台演唱會喊卡...主辦方提質疑 陸委會：違背對等尊嚴

中國歌手王以太原定9月來台演出，陸委會以宣傳內容違規不予許可，主辦方則指宣傳過程合法並提出質疑。陸委會今天強調，政府對兩...

任期內首次訪華...王毅會見蘇利文 陸媒：落實舊金山會晤共識

美國白宮國安顧問蘇利文27日下午搭機抵達北京後，據大陸官媒央視報導，王毅以中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。