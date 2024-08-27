蔣家第四代蔣友青突現身大陸！喊賴清德是「省長不是總統」 過往爭議多

蔣家第四代蔣友青日前突然在大陸現身，在寧波奉化街頭當眾斥「賴清德是省長不是總統」。他還表示「中國比美國好很多，不明白為什麼很多人想要去美國」，情緒看起來相當激動，影片引發不少網友熱烈討論。

X平台知名帳號「李老師不是你老師」分享上述影片稱，8月26日「蔣介石曾孫蔣友青回到寧波奉化『認祖歸宗』，期間當眾斥責賴清德是省長不是總統，表示中國比美國好很多，不明白為什麼很多人想要去美國，不願意兩岸一家親」，蔣友青還稱「我們（台灣）應該早點回來」，同時也與現場的蔣介石扮演者合照。

影片曝光後引發網友議論，有網友在影片下留言說：說，「蔣介石和蔣經國看到這貨估計能氣瘋」、「這人看著...精神上是不是有點...狀況？」、「蔣介石的棺材板快按不住了，這不孝子孫」。

但也有網友留言表示，「他看起來精神狀況不大好，話都是一段一段的，難保沒有被去頭去尾斷」、「臉色好差，變得好老，可能精神狀況也不好」。

蔣友青在加拿大出生，是蔣經國三子蔣孝勇與太太方智怡的第二個兒子，2013年8月起屢次到台北美國學校校門前咆哮、比中指，還曾寫電子郵件恐嚇副校長，甚至在個人臉書用英文表示要「屠殺全校」和「要放炸彈」等，2014年被士林地方法院依恐嚇公眾罪判處6月徒刑，隨後上訴二審，卻在高等法院開庭前撤告，判決定讞。