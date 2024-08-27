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任期內首次訪華...王毅會見蘇利文 陸媒：落實舊金山會晤共識
美國白宮國安顧問蘇利文27日下午搭機抵達北京後，據大陸官媒央視報導，王毅以中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任身分與蘇利文在北京會面，並指這是雙方落實兩國元首舊金山會晤（去年11月拜習會）共識的重要舉措。
據央視新聞稍早報導，8月27日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅與美國總統國家安全事務助理（白宮國安顧問）蘇利文在北京會面。
報導稱，這是美國總統國家安全事務助理時隔八年再次訪華，也是蘇利文任期內首次訪華，是雙方落實兩國元首舊金山會晤共識的重要舉措。
在此之前，央視報導稱，蘇利文已於27日下午搭機抵達北京，由大陸外交部美大司司長楊濤接機。
據中方發布，蘇利文此行是應王毅邀請，於27至29日訪問中國大陸，雙方將舉行新一輪中美戰略溝通。大陸外交部先前稱，王毅將與蘇利文就中美關係及重大國際和地區熱點問題深入交換意見。
期間，大陸國家主席習近平是否接見蘇利文，亦受到外界關注，路透報導稱，蘇利文還將與大陸官員商討中東、烏克蘭、台灣、南海及貿易等議題的歧見。
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