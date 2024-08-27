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國安是頭等大事！陸中小學啟用新教材 歷史課本新增中印、中越邊境戰爭

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸新版中小學歷史教科書新增中印邊境自衛反擊戰和對越邊境自衛還擊戰等內容，其用意引發外界關注。圖／取自澎湃新聞
大陸新版中小學歷史教科書新增中印邊境自衛反擊戰和對越邊境自衛還擊戰等內容，其用意引發外界關注。圖／取自澎湃新聞

據央視新聞報導，今年秋季開學起，大陸全國小學和初中將啟用新修訂的道德與法治、語文、歷史統編教材。其中歷史教材新增中印邊境自衛反擊戰和對越邊境自衛還擊戰等內容。報導稱，這是要讓學生深入領會國家安全是頭等大事、維護國家安全人人有責的道理。

上海澎湃新聞表示，根據中國軍網介紹，1962年10月20日凌晨，中印邊境自衛反擊首場作戰在藏南克節朗河谷打響。中國政府在多年來軍事長期克制忍讓，謀求政治、外交途徑解決中印邊界問題無果，且印度政府已發布向中國進攻命令的嚴峻局勢下，被迫實施反擊作戰。

當年11月14日、16日，印軍再次發起進攻，中國被迫實施第二階段反擊作戰，在東段擊潰各路進犯之敵，一直追擊到傳統習慣線附近，在西段清除印軍設立的侵略據點，實現了維護主權自衛反擊的目的。

中國軍網稱，在大獲全勝後，中國主動全線停火，主動後撤，主動交還繳獲物資和俘虜。這次反擊作戰，是在號稱「世界屋脊」的喀喇昆侖山上和喜馬拉雅山脈南側地區進行的，作戰的艱苦性世界罕見。

關於中越邊境戰爭，中國軍網表示，1979年2月17日至3月16日，中國人民解放軍邊防部隊對不斷武裝侵犯中國領土的越南地區霸權主義者進行自衛反擊戰。

在20多天的作戰中，中國邊防部隊重創越軍似個正規師10個團，斃敵3萬7,300餘人，俘敵2,200餘人，繳獲大批武器裝備和作戰物資，摧毀了越南北部地區針對中國構築的大量軍事設施，給越南侵略者以有力的打擊，在政治上、軍事上取得了重大勝利。在完成預期目的後，中國邊防部隊於3月16日全部撤回中國境內。

對於大陸將與印度、越南的邊境戰爭納入歷史教科書，不少大陸網友表示支持，但也有人提出，應該將1969年3月中國與當年的蘇聯爆發的「珍寶島自衛反擊戰」也納入。

戰爭 教科書 解放軍 越南

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