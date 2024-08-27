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各國憂俄烏戰爭升級外溢 李輝：衝突不止起於部分國家鼓動

中央社／ 上海27日電
中國政府歐亞事務特別代表李輝。圖／中新社資料照
中國政府歐亞事務特別代表李輝。圖／中新社資料照

中國政府歐亞事務特別代表李輝今天表示，各國擔憂俄烏衝突升級外溢，西方援烏武器的條件不斷地放寬，加劇了雙方對抗，俄烏背後是軍工複合體代表的全球戰爭體系在操控。

李輝今天在北京舉行吹風會，介紹第4輪穿梭外交相關情況，多國駐中使節、中外媒體出席。李輝於7月28日至8月7日期間，針對烏克蘭危機展開第4輪穿梭外交，先後訪問巴西、南非、印尼。

據環球網報導，李輝於會上表示，各國擔憂俄烏衝突升級外溢的風險，也擔心西方援助烏克蘭武器打擊俄羅斯本土的條件不斷地放寬，一些國家的「超級鷹派」鼓動戰爭、加劇對抗。

他說，「各方都認為，危機延宕不絕，不止在於俄烏雙方，衝突背後是一些軍工複合體所代表的全球戰爭體系在操控」。

李輝指出，愈來愈多國家認為當務之急是推動局勢降溫，巴西、南非、印尼是「全球南方」代表性國家，這3國的立場與中國相對應，堅持客觀公正的立場，致力於透過對話談判、政治解決問題。

他說，「各方都贊同中方的看法，認為個別國家借危機拉攏盟友，不斷地甩鍋推責，試圖炮製『中國責任論』，以非法單邊制裁威脅與俄羅斯進行正常貿易往來的國家。這些言論和做法完全出於一己私利，顛倒黑白，國際社會絕不會接受」。

李輝強調，在第4輪穿梭外交上，巴西、南非、印尼均讚賞「六點共識」重要意義，認為其提供了危機解決一條有價值的路徑；其也贊同中國提出的國際和會「三要素」，也就是「俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論」。

他提到，各國都認為應當積極探討更多有建設性的和談設想，各國也在這次訪問期間對於和平進程分別提出設想。

李輝表示，中國願以「六點共識」為基礎，繼續為停火止戰、重建和平發揮建設性作用，與更多愛好和平的國家共同尋找政治解決危機確實可行的途徑。

中國、巴西於今年5月在北京針對推動政治解決烏克蘭危機、呼籲局勢降溫達成「六點共識」。

「六點共識」分別為，呼籲有關各方遵守局勢降溫「三原則」（戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火）、對話談判是解決烏克蘭危機唯一可行出路、應加大對相關地區人道主義援助、反對使用大規模殺傷性武器、反對攻擊核電站等和平核設施、反對割裂世界製造封閉的政治或經濟集團。

俄羅斯 巴西 戰爭 烏克蘭

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