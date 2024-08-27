為顛覆國家政權罪陳情 香港「長毛」梁國雄：人權高於政權

有「長毛」之稱的香港立法會前議員梁國雄被控串謀顛覆國家政權罪成，他近日向法院提交陳情書，表示即使被囚也「毋怨」，強調人民大於國家，人權高於政權。

包括梁國雄等45名泛民主派人士被當局依國安法控告串謀顛覆國家政權，其中31人自行承認控罪，另外14人經法庭審訊後被判罪成，全部人近期分批向法院呈交陳情書。

梁國雄所屬黨派社會民主連線今天公開其陳情書，他在書中表示，自70年代開始就參與政治運動和社會抗爭，目的是改變社會不公，爭取民主自由等，從未放棄，即使如今淪為階下囚，都是秉持這個理念行事。

他說，所以參加「35+初選」計畫，是明白到在立法會中，心須與志同道合者取得過半數議席，才能有足夠壓力令政府推行惠及民生的社會政策，並指立法會議員否決政府的財政預算案是基本法訂明的憲制權力。

他說：「今天他雖然成為階下囚，但我毋怨。我堅信人民大於國家，人權高於政權，惟願港人莫失莫忘，爭取民主，守護公義！」

2020年7月11至12日，在泛民組織民主動力的主導下，泛民一連兩天舉行立法會選舉的「35+初選」，由選民參與投票，目的是選出參加同年9月的立法會選舉（後因COVID-19疫情延後一年）泛民代表，並爭取在立法會選舉取得過半數議席，從而有足夠票數否決政府所有撥款，以逼使行政長官（特首）請辭，令政府停擺。

根據基本法，財政預算案如果兩次遭否決，特首就要解散立法會，重選的立法會再否決預算案的話，特首就要辭職。

這項計畫的另一目的，是逼使政府回應「反送中」運動所提出的「五大訴求」，包括全面撤回逃犯條例修訂草案；撤回對示威的「暴動」定性；撤銷所有「反送中」示威者控罪；就「反送中」成立獨立調查委員會，徹底追究警隊濫權情況；立即實行「真雙普選」。

時任特首林鄭月娥曾警告，所謂「初選」的目的，是要阻撓政府所有政策，這可能違反香港國安法中的顛覆國家政權罪。

2021年初，警方拘捕了53人，其後起訴其中47人，包括戴耀廷、前眾志秘書長黃之鋒，以及大批立法會前議員，包括楊岳橋、區諾軒、胡志偉、毛孟靜、范國威和郭家麒等，大部分人不獲准交保外出，至今被收押約3年。

這起案件自2021年3月起進入審理程序，期間有31人認罪，16人否認控罪。今年5月，法院裁定其中14名被告罪成，兩人罪名不成立。