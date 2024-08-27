呼籲中共「禁止個人崇拜」被判2年 71歲中共黨員刑滿出獄

2022年中共20大召開前，田奇庄與另兩名資深黨員發表公開信，呼籲禁止個人崇拜，被警方帶走。其中，田奇庄被法院依「尋釁滋事罪」判刑2年，被關在河北省邯鄲監獄一監區，今天刑滿出獄。

2022年中共第20次全國代表大會召開前夕，3名黨齡逾30年的董洪義、馬貴會、田奇庄發表署名公開信呼籲禁止個人崇拜；他們擔心文革悲劇重演，還建議取消2017年黨章總綱最後一段「黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切」的文字。

公開信指出，這句話出自已故領導人毛澤東，當時因文革鬧得天下大亂，為恢復社會秩序下達這道指令，但「如今中國國家機構健全，政策法規配套……照搬照抄當年語錄用於指導今天實踐，豈不是刻舟求劍？」

隨後，3人被邯鄲市警方悉數傳喚帶走。馬貴會因身體不適被取保候審後，遣回北京原籍；董洪義、田奇庄則被移交到邯鄲市法院庭審。其後，董洪義被判刑1年6個月，田奇庄則被判刑2年，被關在河北省邯鄲監獄一監區。

維權網今天報導，71歲的田奇庄被關押2年，今天刑滿出獄，而78歲的董洪義也於半年前獲釋。

據報導，田奇庄為中共黨員，曾當過礦工，並先後擔任「峰峰礦工報」和「中國煤炭報」記者；之後擔任邯鄲市趙都商場辦公室主任、邯鄲市政府行風監督員等職，並積極參選區人大代表選舉。2008年退休後，在北京「公盟」擔任理事，任職法律研究者及行政主管。