澳門終審法院院長岑浩輝 將宣布參選澳門下屆特首

澳門電台報導，岑浩輝競選辦公室籌備組27日釋出消息指出，澳門終審法院院長岑浩輝將於28日上午11時在澳門科學館會議廳舉行記者會，正式宣布參選第六任澳門行政長官，預計將成為這次選舉唯一候選人。

與此同時，岑浩輝此前也已請辭，並自28日起獲免除擔任終審法院院長、終審法院法官及澳門特別行政區推薦法官的獨立委員會委員職務。

岑浩輝此前出席活動時被媒體問及會否參與澳門第六任行政長官選舉時稱「正在考慮」。據了解，候選人提名期由8月29日至9月12日，按照行政長官選舉法，主要官員或司法官等須於提名開始日之前已辭職或退休，否則不得被提名為候選人。

岑浩輝於廣東中山出生長大，於1980年代考進北京大學法律系，在1986年移居澳門，後赴葡萄牙一大學修讀語言及法律課程，返回澳門後參與司法和檢察工作，1999年12月澳門特區成立後一直擔任終審法院院長。也因此，部分澳門人士視他做北京人。

美國之音報導，澳門前民主派立法會議員區錦新曾說，岑浩輝原是北京派遣到澳門的幹部，雖然後來因緣際會在澳門落地生根，但在區錦新眼裡，岑浩輝是所謂的「京人」；而曾向澳門政府提供顧問服務的劉銳紹則對於澳門特首有望由長期在當地工作的外來人士接任，並不感到意外。

澳門行政長官賀一誠上周宣布，因為「身體健康尚未全面恢復」，不參加10月舉行的第六任特首選舉，放棄連任。