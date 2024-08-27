蘇利文已抵達北京 將開展新一輪中美戰略溝通

央視新聞報導，白宮國安顧問蘇利文已於27日下午搭機抵達北京，由大陸外交部美大司司長楊濤接機。這是近八年來首度有美國國家安全顧問訪問中國大陸，也是蘇利文在拜登政府任內首次訪問中國。

央視新聞指出，蘇利文此行是應中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅邀請，於8月27日至29日訪問中國大陸。雙方將舉行新一輪中美戰略溝通，這也是雙方落實兩國元首舊金山會晤共識的重要舉措。

據大陸外交部官員此前說明，王毅將與蘇利文就中美關係、敏感問題以及重大國際和地區熱點問題深入交換意見。美方官員稱，每次兩人會面通常會花10-12個小時進行討論，預計在北京的會談將採取同樣的形式。

澎湃新聞引述大陸外交部方面透露的訊息，蘇利文在北京的日程至少會持續到29日下午晚些時候或傍晚，這給外界蘇利文此訪是否還有更多其它安排留下想像空間。

大陸國家主席習近平是否接見蘇利文是其中一個關注點。

事實上，中美雙方對於蘇利文此行都寄予厚望。但在蘇利文到訪前，美方若干作為則讓北京感到不滿。如美國以涉俄為由，將多家中國實體列入出口管制「實體清單」。另，據報本周將有台灣高層「密訪美國」。環球時報社論稱，這突顯美方言行不一、對中錯誤認知。