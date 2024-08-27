菲中南海衝突加劇 北京部署船艦破160艘

南海緊張局勢再因菲中公務船接連碰撞而升高，菲律賓海軍今天公布最新監控數字顯示，中國部署在南海菲索區域的船艦持續增加，已超過160艘。

根據菲律賓海軍的每週監控報告，20日至26日期間，有16艘中國海警船、18艘中國海軍軍艦，出現在南海菲索海域，若加上中國「民兵」船及科研船，計達163艘。

這個數字遠高於13日至19日期間菲方監控到的129艘。

中方船隻出現的海域包括黃岩島（ScarboroughShoal）、仁愛暗沙（Second Thomas Shoal），而在最近成為衝突熱點的仙賓暗沙（Sabina Shoal）海域，中國船隻更是從19艘激增至53艘。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天表示，中方船隻在仙賓暗沙的激增，可能是意在阻撓菲國海岸防衛隊及漁業局的「合法活動」，特別是最近這兩個單位的船艦都遭受中方的「恫嚇性及侵略性行為」。

菲方公務船在本月已被中方騷擾至少6次，崔尼代表示，菲律賓海軍對此感到關切，憂心這些事件將提高誤判及擦槍走火的風險。

崔尼代重申，菲律賓軍方將與海防隊、漁業局保持密切協調，增加在「西菲律賓海」的巡邏力道，以確保菲國專屬經濟區的安全。

中國依據9段線主張擁有南海大部分區域的主權，而菲律賓則依聯合國海洋法公約（UNCLOS）索討向西延伸出去的200海里專屬經濟區，並稱這片海域為西菲律賓海。

菲中雙方在南海的緊張局勢早自2012年的黃岩島對峙事件後就逐漸升溫，但最近又進一步加劇。光是在8月，就發生了至少6起中國向菲方巡邏機投擲照明彈以及雙方船艦碰撞的事件。

昨天，菲律賓2艘海防隊船艦在仙賓暗沙一帶遭中方船艦包圍及碰撞，未能完成輪調及補給任務。

另一方面，菲律賓國防部長鐵歐多洛（GilbertoTeodoro Jr.）今天向菲國媒體表示，只要菲律賓贏得國際共識及國際輿論的支持，同時提升自己的軍事嚇阻能力，展現捍衛主權的決心，中國並非不可阻擋，。

鐵歐多洛補充，中國正試圖塑造一個由北京主導的世界秩序，但中國在缺乏國際法支持的情況下想要佔據整片南海，這樣的行為恐難贏得國際認可及信任。

他也提到，菲中兩國在南海可以化衝突為合作，但前提是中國必須接受且遵守國際法。