陸國安部揭菲律賓在南海問題「邊談邊打」 嗆不會得逞

中菲南海衝突不斷，大陸國安部揭露菲律賓近幾年如何透過各種手段操弄南海主權爭端，包括：「背信棄義違反雙邊協定」、「反覆非法侵闖挑起區域爭端」、「夥同獄外勢力開展攪擾破壞」，以及「惡意法理包裝掩蓋非法侵權」。

大陸國安部除警告菲律賓立即停止「侵權挑釁、抹黑炒作」，否則由此產生的一切後果完全由菲方承擔，並稱大陸國家安全機關將在「隱蔽戰線」上堅決維護國家主權、安全、發展利益。

大陸國安部27日發表題為「菲律賓南海侵權挑釁註定不會得逞」的評論員文章，指控近一個時期，菲律賓多次違背自身承諾和中菲共識，在南海連續滋事挑釁，性質十分惡劣。文章並清楚揭露菲律賓過去兩年多，如何以「打打談談」的手法在南海問題上與北京鬥爭。

文章稱，針對南海問題，2021年底中菲雙方經密集溝通協商達成「君子協定」。菲律賓本屆政府初期還繼續執行「君子協定」，直到2023年2月。

2023年9月，中方邀請菲國總統對華特別事務特使磋商，雙方就仁愛礁局勢管控達成內部諒解。該諒解獲得菲領導層同意，但僅執行一次即被菲方拋棄。

2024年初，中方通過外交渠道同菲西部軍區反覆商談，達成仁愛礁運補「新模式」。菲軍方多次確認該「新模式」得到包括菲防長、國安顧問等在內的整個指揮鏈條的同意，然而，「新模式」在2月2日菲方運補中也只實施一次後又被菲方拋棄。

2024年7月中方持續同菲方就管控仁愛礁局勢進行磋商，並就運補人道主義生活物資達成臨時性安排，但僅過了不到一個月時間，菲方海警船就再次非法衝闖仁愛礁。

大陸國安部指控菲律賓近一個時期頻繁派出海警船、公務船等強闖仁愛礁、仙賓礁附近海域，一再「挑釁滋事」。今年8月以來，菲方的「侵權挑釁」行徑又變本加厲。

與此同時，菲律賓還夥同域外勢力開展攪擾破壞。包括今年4月11日，美日菲領導人在華盛頓舉行了首次三邊峰會；7月30日，美菲外長、防長在馬尼拉舉行「2+2」會談。會後，美方宣布向菲國提供5億美元外國軍事融資，協助菲國軍隊和海岸警衛隊現代化；8月2日，菲律賓和日本在南海舉行聯合軍演，此後美菲澳加在南海開展聯合巡航。

大陸國安部稱，與此同時，菲律賓還「惡意法理包裝掩蓋非法侵權」。例如7月12日，菲律賓外交部發表聲明，紀念「南海仲裁案裁決」出台八年，稱該裁決具有終局性和約束力。

文章表示，中國著眼於維護南海和平穩定和中菲關係大局考慮，在相關爭端上保持了極大的克制和耐心，始終致力於通過對話協商妥善處理中菲涉海爭議，但也強調中國維護自身領土主權和海洋權益的決心和意志堅定不移。