陸歌手王以太「辱台」遭陸委會封殺 激起陸歌迷愛國情緒
大陸知名饒舌歌手王以太近期在大陸社交平台小紅書宣傳預計在9月中旬舉辦的台北演唱會時，使用「中國台北」、「回歸」等字眼，我陸委會日前指，相關宣傳內容違反規定，表演不予許可，強調「不容許有發表或宣傳貶低台灣地位的情形」。消息傳回大陸後，激發大陸歌迷一面倒力挺王以太，除貼出「中國一點都不能少」圖片外，還在小紅書影音上表示「以前本來就挺喜歡他，現在更喜歡了」。
王以太日前於小紅書上發布一系列宣傳照，內容以「北京南：北京←→中國台北」站牌為背景，題為「王以太：下一站，中國台北」，文案還提及，「一路向南朝著北回歸線駛去吧，回歸線裡，終有一場回歸」，許多人認為這暗指「台灣回歸中國」而引發敏感政治聯想。
王以太的大陸歌迷後援會25日貼出中國地圖，並表態「中國一點都不能少」，支持王以太愛國行為。但王以太未回應事件，個人微博上未提及台北演唱會資訊，僅推廣接下來在蘇州演唱會場次。
但大陸網友已針對該事件沸騰，多數網友認為陸委會對於該事件過度敏感，甚至激起對立情緒。有大陸網友說「國台辦看到了嗎？希望不要裝瞎」、「在開什麼玩笑啊，文娛界已經算是兩岸比較不敏感且能經常互有往來的地帶了，你怕不是希望兩岸關係越走越遠」、「要求同工同酬，灣灣藝人不寫中國台灣也封殺唄」、「要是我們啥都帶中國台北字樣，灣灣還進不進口了，文字就能殺了他們吧」，也有網友反諷「可太民主 自由了呢」…….
主辦方介紹，王以太在2018年《中國新說唱》進入全國六強，2019年獲華人歌曲音樂盛典年度最受歡迎說唱歌手獎，2022年《中國說唱巔峰對決》與團隊成員拿下巔峰聯盟冠軍。從台北演唱會票開賣即售罄的熱度來看，王以太在台灣也有眾多歌迷。
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