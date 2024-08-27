陸中小學啟用新教材 全面推進「習思想」、加強國安教育

新學期即將開始，據央視新聞報導，今年秋季開學起，大陸全國小學和初中將啟用新修訂的道德與法治、語文、歷史統編教材，首先在起始年級使用，三年內覆蓋義務教育階段所有年級。新教材重點是：「全面系統推進習近平新時代中國特色社會主義思想進教材」，以及進一步推進國家安全教育。

報導引述大陸教育部教材局說法指出，新修訂的統編教材主要有三大變化：

一、全面系統推進習近平新時代中國特色社會主義思想進教材。例如，在道德與法治教材中，全面呈現了習近平新時代中國特色社會主義思想的主要內容和歷史地位，並結合相關學習主題介紹習近平經濟思想、習近平法治思想、習近平文化思想、習近平生態文明思想、習近平強軍思想和習近平外交思想。

二、突出文化育人功能，進一步豐富中華優秀傳統文化、革命文化和社會主義先進文化學習內容。例如：語文教材，從《詩經》、諸子散文、漢魏古詩，到唐詩、宋詞、元曲、明清小說等均有涉及，另外也有反映傳統文化的現代文，全套教材的中華優秀傳統文化選文共353篇。

語文教材還增加了「紅色經典」篇目，新選入了《雷鋒日記二則》《井岡翠竹》《山地回憶》《我是青年》等課文。此外，語文教材增選了體現社會主義先進文化的篇目，如，反映黃文秀事跡的《青春之光》，反映新時代航天員、戍邊英雄、科學家、教育家、一線勞動者事跡和精神的篇目，如《航天員寫給孩子的信》《『蛟龍』探海》《天上有顆『南仁東星』》等，全套教材反映社會主義先進文化的選文共計54篇。

三、進一步推進國家安全教育、法治教育、鑄牢中華民族共同體意識教育等相關重大主題教育內容進教材。例如：歷史教材新增中印邊境自衛反擊戰和對越邊境自衛還擊戰等內容，讓學生深入領會國家安全是頭等大事、維護國家安全人人有責的道理。

另，教材還通過增選篇目、設置專題等方式，加強勞動教育、國防教育、科學家精神教育、生命安全與健康教育等。

新華社報導，大陸教育部教材局稱，本次教材修訂加強整體設計，系統落實習近平新時代中國特色社會主義思想學習要求，豐富中華優秀傳統文化、革命文化和社會主義先進文化學習內容，加強國家安全教育、法治教育、鑄牢中華民族共同體意識教育等相關重大主題的學習，選材更加豐富，編排更加科學，育人導向更加鮮明。