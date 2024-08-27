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王丹致信華府市長 籲結束北京姊妹市轉與台北合作

中央社／ 台北27日電

民運人士王丹指出，他上週代表「對話中國」智庫，致信美國華盛頓特區市長，要求結束華盛頓特區與北京市的姊妹市關係，改為與台灣城市結為姊妹市。目前還未收到華府市政府回覆。

王丹26日晚間在臉書粉絲專頁「王丹網站」發布上述消息，並附上中英文版信件。

信件中指出，「關於華盛頓特區那座象徵『哥倫比亞特區政府與北京市政府友誼』的紀念碑。鑒於中國政府在1989年6月對成千上萬中國學生犯下的暴行，以及時任北京市長陳希同的名字仍然刻在這座紀念碑上，而陳希同正是天安門大屠殺的主要責任人之一，我鄭重請求貴府考慮將其移除」。

信中提議華盛頓特區結束北京的夥伴關係，並與台灣某個城市建立合作關係，「鑒於華盛頓特區和北京仍然是姐妹城市，我也希望貴府能重新考慮退出這一夥伴關係，並與台灣的某個城市建立合作關係。我真誠希望您能考慮我們的提議，因為中國共產黨的犯罪歷史不應得到紀念」。

王丹在臉書貼文中補充，「具體到台灣哪個城市，還想聽聽台灣人的看法」。

王丹貼文還指出，目前華府市政府還沒有任何回覆，但他已經將信同時轉達美國眾議員中共委員會，並希望本週能得到回覆。他也呼籲，「歡迎支持我們的提議的朋友，也致信DC市政府，讓他們感受到壓力」。

在今年5月13日，4名美國共和黨籍參眾議員也曾致函華府市長鮑賽（Muriel Bowser），呼籲華府與台北市成為姐妹市。

北京 王丹 華盛頓

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