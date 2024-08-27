蘇利文啟程訪中 陸學者：台灣問題將是討論重點

美國國安顧問蘇利文受到中方邀請，於27日起展開為期三天訪問大陸行程。澎湃新聞報導，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯教授受訪指出，台灣問題將是此次大陸外長王毅與蘇利文討論的重點。

吳心伯表示，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，落實不支持「台獨」的承諾。

他進一步分析，從中方以往的表態來看，中國過去對美國在台灣問題上損害中方利益的做法，以抗議批評居多。「但去年舊金山峰會，中方對美國發展美台關係畫出紅線—習近平主席要求美國停止武裝台灣，支持中國的和平統一。這正是中方的『嚴肅要求』，不再是泛泛地表達中方立場。」

吳心伯稱，此次王毅與蘇利文會面是中美雙方例行的戰略溝通，為拜登任期最後幾個月的中美關係「對表」（意指進行校準，並作同步調整），做出雙邊安排。此次雙方會談重點不是產生「成果」，而是圍繞中美關係保持溝通。

他表示，目前拜登任期已進入倒計時，若兩國元首明確將在今年晚些時候會晤，「是對中美高層交往的一種延續，體現雙方高層仍在保持互動溝通」。因為無論美國大選結果如何，穩定的中美關係都符合兩國和兩國人民的利益。「但此刻會晤與以往兩次元首會晤的意義也將有所不同。」吳心伯特別指出。

蘇利文於27日至29日訪中，這次為美國國家安全顧問時隔八年再次訪中，也是蘇利文在拜登政府任內首度訪陸。外界認為王毅與蘇利文會晤將針對台灣、經貿等議題進行重點表達。

大陸外交部美大司負責人25日曾表示，中方將重點就台灣問題等議題表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求，要求美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，落實不支持台獨的承諾。