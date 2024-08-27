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陸推新規：堅決抵制教師損害黨中央權威、國家利益言行

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸官方發布新意見，內容對教師行為進行了規範，其中提及要引導教師自律自強，並堅決抵制損害黨中央權威、國家利益的言行。（新華社）
大陸官方發布新意見，內容對教師行為進行了規範，其中提及要引導教師自律自強，並堅決抵制損害黨中央權威、國家利益的言行。（新華社）

新華社報導，大陸官方在26日發布《中共中央 國務院關於弘揚教育家精神加強新時代高素質專業化教師隊伍建設的意見》，內容對教師行為進行了規範，其中提及要引導教師自律自強，並堅決抵制損害黨中央權威、國家利益的言行。

意見指出，要加強教師隊伍的思想政治建設，包括要加強理念信念教育，統籌各級各類黨校（行政學院）等資源，定期開展教師思想政治輪訓，「增進教師對中國共產黨和中國特色社會主義的政治認同、思想認同、理論認同、情感認同。」與此同時，提及要掌握黨對教師隊伍建設的領導權。

意見表示，要涵養高尚的師德師風，要將思想政治和師德要求納入教師選聘、合約、評優獎勵、項目申報等首要要求；同時把習近平對於教育的重要論述作為教師培養必修課；且對於違反師德行為，給予從嚴處分。

意見提及，要提升教師專業素養，內含健全中國特色教師教育體系、提高教師學科能力和學科素養、提升教師教書育人能力、優化教師管理和資源配置與營造教育家成長良好環境等。

值得注意的是，意見表示推進教師評價改革，突出教育教學實績，注重憑能力、實績和貢獻評價教師，堅決克服唯分數、唯升學、唯文憑、唯論文、唯帽子等現象，推進發展性評價。

另外，意見也表示要加強教師權益保障、弘揚尊師重教社會風尚，並說好中國教育家的故事。

習近平上任後多次強調教育對國家發展的重要性，比如在2021年提及「教育是國之大計、黨之大計。」並稱要從黨和國家事業發展全局的高度，堅守為黨育人、為國育才，把立德樹人融入思想道德教育、文化知識教育、社會實踐教育各環節等。

教師 素養

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