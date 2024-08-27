共軍中緬邊境演習 分析：中國捲入緬甸內戰風險增

中共解放軍南部戰區新聞發言人田軍里周二上午宣布，解放軍南部戰區組織陸軍、空軍部隊於8月27日起，位中緬邊境中方一側舉行聯合實兵實彈演習，旨在檢驗戰區部隊偵察預警、立體封控、火力打擊能力。

田軍里稱，中共戰區部隊時刻做好應對各類突發情況準備，堅決維護國家主權、邊境穩定和人民生命財產安全。

根據共軍南部戰區26日發布的演習公告，此次實兵實彈演習時間為8月27日至29日。

環球時報引述大陸軍事專家張軍社說法指出，近一段時間以來，由於種種原因，緬北衝突不斷，緊張局勢持續。中緬兩國山水相連，緬北戰事嚴重威脅了中緬邊境地區安全穩定和雙方邊民生命財產的安全。

張軍社指出，南部戰區演習將進一步強化官兵的憂患意識、危機意識和使命意識，提高邊防官兵的快速反應能力、邊境封控能力和火力打擊能力，確保部隊有效履行使命任務。

自由亞洲電台表示，共軍此次演習是在緬甸內戰愈演愈烈的背景下進行的。緬甸的軍政權7月底再次延長了緊急狀態以維持其對權力的控制，而叛軍聯盟「三兄弟聯盟」自去年10月以來一直在該國東北部對軍政權發起攻擊，給緬甸軍方造成了重大打擊。

報導稱，衝突導致炮彈落入中國境內，1月曾導致雲南省南傘鎮的五人受傷，進一步加劇中國對邊境安全的擔憂。

自由亞洲電台報導，雖然中國官方聲稱其軍事演習僅限於保護本國邊境安全，但外界普遍認為，中國對緬甸事務的介入正在加深。除打擊當地電信詐騙外，中國在緬甸有大量投資項目，包括中緬經濟走廊等基礎設施建設，這些項目對中國減少對馬六甲海峽的依賴具有戰略意義。

報導認為，緬甸的局勢不穩不僅威脅到中國的經濟利益，也可能迫使中國採取更多措施保護其在緬甸的公民和資產。

分析人士指出，中國在緬甸問題上的立場正變得日益複雜。一方面，中國試圖在緬甸軍政權和反叛武裝之間充當調解人，推動雙方達成和平；另一方面，中國又必須面對其邊境安全和經濟利益受到威脅的現實。這將迫使中國進一步增加在該地區的軍事存在和外交活動，並面臨一步步被捲入緬甸內戰乃至更大的區域衝突的風險。

大陸外長王毅本月14日曾前往緬甸會見緬甸領導人敏昂萊。16日，在出席於泰國清邁舉行的「瀾滄江—湄公河合作」第九次外長會時，王毅曾對媒體表示，中方願同各方一道，發出支持緬甸止戰維穩、保障人民安全、反對外來干涉的共同聲音。

王毅稱，中方支持東協作為斡旋主渠道，以「東協方式」推動緬甸問題「軟著陸」。中方期待各方為緬甸實現穩定、和解和發展發揮建設性作用。