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加拿大將對中國電動車徵100%關稅 陸控貿易保護主義

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸低價電動汽車大量銷往世界各地，已經引發多國採取貿易防衛措施。（新華社）
中國大陸低價電動汽車大量銷往世界各地，已經引發多國採取貿易防衛措施。（新華社）

加拿大總理杜魯多周一表示，將對從中國大陸進口的電動車徵收100%關稅。中國駐加拿大使館隨即以發言人名義發布新聞稿表達強烈不滿和堅決反對，痛批加國此舉是典型的貿易保護主義和政治主導行為，揚言將採取一切必要措施維護中國企業的正當權益。

加拿大將對中國製電動車課徵100%的關稅，與美國對中國電動車課徵的稅率一致。據加國媒體報導，這項新稅率將於10月1日生效。另，杜魯多還宣布，將對中國製鋼材和鋁材徵收稅率25%的關稅，於10月15日生效。

法廣表示，通過對中國製造產品徵稅，加拿大正在跟進美國和歐盟推出的措施。目前加拿大政府還面臨著國內生產的壓力，加拿大當地工業界已經呼籲對進口的中國產品徵收更高的稅，以保護本地人的就業。

國際能源署消息顯示，目前全球銷售的近60%的電動汽車為中國製造。

針對加拿大前述決定，中國駐加拿大使館發言人表示，加方此舉將破壞中加正常經貿合作，損害加國消費者和企業利益、不利於加國綠色轉型和全球應對氣候變化努力，完全是損人不利己。

該發言人強調，中國電動汽車等依靠持續技術創新、完善的產供鏈體系和充分的市場競爭快速發展，是比較優勢和市場規律共同作用的結果，不是依靠補貼取得競爭優勢。加方關於對中國「產能過剩」的指責毫無依據。中國電動汽車產業的發展為世界應對氣候變化、實現能源綠色轉型作出了積極貢獻。

中國駐加國使館敦促加方尊重客觀事實，遵守世貿組織規則，立即糾正錯誤作法，不要將經貿問題政治化。

加拿大 大使館 電動汽車

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