蘇利文訪陸 星學者：北京促美勿高規格接待台灣高官

美國白宮國家安全顧問蘇利文今天起訪問大陸三天，他是拜登政府首位訪問北京的國家安全顧問。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江接受新加坡聯合早報訪問時指出，北京關注和擔憂賴清德政府以更積極的方式推動漸進式台獨和去中國化，會抓住蘇利文到訪機會，要求美國不要高規格接待台灣高官並溝通後果。

蘇利文廿七日至廿九日訪問大陸，香港南華早報指出，蘇利文將在北京與大陸外長王毅舉行新一輪的「戰略溝通」，其中台灣問題將成為大陸當局提出的首要戰略安全問題之一。而王毅與蘇利文的會面，將是雙方高級官員之間的第五次會議，同時也是今年一月泰國曼谷之後的第一次會議。

南華早報分析，對於蘇利文此行，北京的目標是放在安全和貿易問題，大陸外長王毅預計就台灣問題提出嚴重關切。

大陸外交部表示，王毅與蘇利文會面是評估雙方落實去年舊金山會晤（拜習會）共識的重要手段；中美關係仍處在止跌企穩的關鍵關口。新華社指出，雙方預計討論「國家安全和經濟活動之間的邊界問題」，以及重大國際和地區問題，其中台灣問題尤其重要，中方將重點放在台灣問題、發展權及中國戰略安全等表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求。

南華早報對此提到，北京一直堅稱台灣是其國家核心利益，任何台灣邁向正式獨立的舉動都標記為跨越紅線。北京要求美國必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報中所做的承諾。報導又稱，北京將台灣視為中國的一部分，必要時可以動用武力統一台灣，「大多數包括美國在內的國家都不承認自治的台灣是一個獨立國家」，不過，華府反對任何武力奪取台灣的舉動，並「致力於武裝台灣」。

上海復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯接受上海「上觀新聞」訪問時稱，中美此輪戰略溝通正值拜登任期進入倒數計時、中美關係風險累積之際，蘇利文到訪象徵兩國為恢復雙邊關係平衡所做的最新努力。