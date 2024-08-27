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史上首遭 日控共機侵犯領空

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本防衛省稱，昨上午一架共軍「運九」情蒐機一度侵入日本長崎縣「男女群島」領空。圖／取自日本防衛省網頁
日本防衛省稱，昨上午一架共軍「運九」情蒐機一度侵入日本長崎縣「男女群島」領空。圖／取自日本防衛省網頁

綜合日本放送協會（ＮＨＫ）、共同社和路透廿六日報導，日本防衛省指稱，當天上午一架共軍「運九」（Ｙ–９）情蒐機，一度侵入九州長崎縣五島市「男女群島」近海的日本領空，時間約兩分鐘。防衛省確認，這是日本自衛隊一九五八年啟動對領空侵犯措施以來，首次確認中國大陸軍機侵犯領空。

隸屬於日本航空自衛隊新田原基地（宮崎縣）的Ｆ–15戰機和築城基地（福岡縣）的Ｆ–2戰機緊急升空，發出警告等加以應對。而該架「運九」情蒐機則正飛離日本領空，侵入時間在上午十一時廿九分至十一時卅一分（台灣時間上午十時廿九分至十時卅一分），共約兩分鐘。自衛隊戰機雖曾發射警告目的的信號彈，但並未動用武器。

日本政府已循外交管道向北京提出強烈抗議，日本外務省事務次官岡野正敬廿六日隨即召見中國大陸駐日公使、臨時代理大使施泳，表達日方嚴重抗議，並強烈要求陸方下不為例。日本外務省表示，施泳稱，將向北京回報。

防衛省正研判此舉目的，並保持警戒和監視。據日方發布，不含軍機，大陸公務機此前曾兩度侵入日本領空。首次是二○一二年十二月，一架隸屬大陸國家海洋局的螺旋槳飛機侵入沖繩縣尖閣諸島（我稱釣魚台列嶼）外海的日本領空幾分鐘。第二次則是二○一七年五月，四艘大陸海警船侵入尖閣諸島外海的日本領海時，其中一艘的附近有一架小型無人機飛行，日方也視為侵入其領空。

男女群島位於九州以西的東海，面積約四點七五平方公里。

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