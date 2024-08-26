快訊

許光漢服役吃不飽、下禁令防女兵偷看？ 替管中心回應了

「康熙」造型師Enzo突因癲癇離世 醫籲患者速做1檢測防猝死

中共加強教師隊伍建設 強化思政學習對黨認同

中央社／ 台北26日電

中共中央和國務院近日發布一份有關弘揚「教育家精神」和加強教師隊伍建設的意見，強調要將思想政治和師德要求納入教師聘用合約，未來教師將有更多思政及理論方面學習，強化對黨的認同。

新華社今天報導，「中共中央 國務院關於弘揚教育家精神加強新時代高素質專業化教師隊伍建設的意見」共有17條內容，分為「加強教師隊伍思想政治建設」、「涵養高尚師德師風」、「提升教師專業素養」、「弘揚尊師重教社會風尚」等6大項。

在加強思想政治建設方面，「意見」指出，要建立健全教師定期理論學習制度，統籌各級各類黨校等資源，定期開展教師思想政治輪訓，「增進廣大教師對中國共產黨和中國特色社會主義的政治認同、思想認同、理論認同、情感認同」。

此外，針對高層次人才、優秀青年教師、少年先鋒隊輔導員和海外留學歸國教師這幾個群體，也要發展黨員工作、落實好黨的組織生活制度，「把教師緊密團結在黨的周圍」。

在「師德師風」方面，強調在教師聘用工作中嚴格考察把關，還要把「學習貫徹中共總書記習近平關於教育的重要論述」作為教師培養的必修課。

對於社會影響惡劣的嚴重師德違規行為，「意見」要求從嚴從重給予處理處分，並指各大學大專要將師德師風建設作為教育系統巡視和督查的重要內容，堅持失責必問、問責必嚴。

這份「意見」宣稱其目標是，經過3至5年努力，教育家精神得到大力弘揚，教師立德修身、敬業立學、教書育人呈現新風貌，尊師重教社會氛圍更加濃厚；到2035年，實現教師隊伍治理體系和治理能力現代化，教師成為最受社會尊重和令人羨慕的職業之一。

中共 教師

延伸閱讀

AIT宣布新任文化官 曾在白宮任職

美前國務卿凱瑞特助傅詩恩 就任AIT文化官

混油案國務院批「極惡劣」 7企罰款沒收千萬元

威廉波特少棒／台美較勁 美副卿到場向台灣選手致意

相關新聞

大搞錢色交易大肆收受禮金 大陸國家開發銀行副行長被捕

據大陸最高人民檢察院26日消息，國家開發銀行原黨委委員、副行長李吉平涉嫌收賄案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審...

衝突不斷 陸海警聲稱對兩艘菲國海警船採取管制措施

繼25日發生碰撞事故後，中菲在南海的爭端持續升高。大陸海警周一下午發布新聞稿指出，8月26日，未經中國政府允許，菲律賓派...

港媒：北京與蘇利文對談的目標是安全和貿易問題

白宮國家安全顧問蘇利文將於27日至29日展開訪陸行，大陸外交部近日表示，中方將重點就台灣問題等議題表達嚴重關切、闡明嚴正...

發射水柱、人員落水…中菲仙賓礁1周2碰撞 南海緊張升高

繼8月19日中國與菲律賓海警船在仙賓礁海域撞擊後，雙方船隻昨又在該海域碰撞。中菲再度互相指責對方是蓄意衝撞，中國海警稱已...

混油案國務院批「極惡劣」 7企罰款沒收千萬元

中國油罐車混運煤油、食用油事件震驚全國，國務院食安辦25日公布調查結果，指此事「性質極其惡劣」，是典型的「行為違法犯罪」...

中官媒：菲碰瓷挑釁 給美歐當投名狀

中菲船隻25日在南海爭議海域再次爆發衝突，雙方重建互信努力又蒙陰影。官媒大公報分析說，菲律賓在南海的所作所為就是「碰瓷」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。